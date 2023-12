Norge lekte seg til kvartfinale: – De raknet

Slovenia - Norge 21-34 (12-17)

Det var jevnt i tjue minutter, men så sa de norske håndballjentene takk for seg og herjet med Slovenia i den andre kampen i VM-hovedrunden.

Norge vant hele 34-21 og er videre til kvartfinale.

– Det ser ordentlig bra ut. Vi har en bredde jeg sjelden har sett i noen tropp. Om det betyr at vi klarer oss hele veien, er en helt annen sak, men jeg føler meg veldig trygg på denne gjengen, sier Stine Bredal Oftedal til TV 2.

LEKTE SEG: Nora Mørk (til venstre) og Stine Bredal Oftedal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Veldig gøy og veldig fortjent, sier Nora Mørk til TV 2.



Gruppefinale neste

Søndag avgjøres det hvem som vinner gruppen i hovedrunden når Frankrike er motstander for Norge.

– Det er en god følelse å være sikret en plass i kvartfinalen. Det er det aller viktigste. Så gjelder det å jobbe med å utvikle oss, for vi trenger å bli enda skarpere i deler av spillet, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Innsatsen mot Slovenia holder ikke mot Frankrike, skal man tro Nora Mørk.

KVARTFINALE NESTE: Norge kunne juble i Trondheim Spektrum fredag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Frankrike er både ett og to hakk opp fra i dag, så vi må spille bedre, sier Esbjerg-stjernen.

– Vi har lyst til å vinne alle kampene vi spiller, men vi må se på hvordan det er mulig å gjøre det. Det må vi se på før søndag, sier Hergeirsson.

Femmålsledelse til pause

Slovenia og Norge fulgte hverandre tett i åpningen av kampen, men mot slutten av første omgang begynte Norge å dra ifra.

Håndballjentene var foran med seks mål på 16-10 med tre minutter igjen til pause. Nora Mørk satte inn 17-12 fra sju meter som det siste som skjedde i første omgang.

– Vi ledet med fem mål til pause. Da bestemte vi oss for å starte andre omgang tøft og fortsette å kjøre på, så vi slet dem ut. De har en litt smal tropp, så etter hvert raknet det for dem, sier Thorir Hergeirsson.



KVARTFINALKLAR: Thorir Hergeirsson og Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det gnistret av det norske laget i andre omgang, og Slovenia ble løpt i senk. Norge ledet med det beste med 14 mål. Det endte med en 13-målsseier.

– Det blir fort store sifre i håndball hvis det rakner for et lag. Det gjorde det litt for dem. Vi visste at de ikke kom til å klare å løpe med oss i 60 minutter, så på et eller annet tidspunkt ville de bli trøtte, men vi var usikre på når, sier landslagssjef Hergeirsson.

Camilla Herrem ble Norges toppscorer med seks mål.