Norge-exit da seieren røk i siste sekund : – Kunne gjort alt annet

UHELDIG: Kristian Bjørnsen gjorde to skjebnesvangre feil som sendte Norge ut av VM. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge - Spania 34-35 (25-25)

– Vi har vært vitne til et voldsomt håndball-drama, sier sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge tapte nemlig kvartfinalen i håndball-VM på tampen av den fjerde ekstraomgangen.

– Hva skal man si? Det er noe av det sureste man har vært med på, sier Jonas Wille til Viaplay.

Nedbrutt Bjørnsen etter kampavgjørende feil

Norge ledet nemlig med ett mål da kampen holdt på å bli slutt. Norge hadde ballen, men ble passive da Kristian Bjørnsen ikke gikk fremover i banen med ballen. Spania var lynraske og klarte å utligne i siste sekund.

– Vi bruker tiden vi får lov til, men vi feiler når man ikke går på mål. Kristian Bjørnsen kunne gjort alt annet enn det han gjorde, dessverre, sier Svele.

Wille sier at det siste angrepet i ordinær tid egentlig gikk etter planen.

– Så dømmer dommeren passivt fordi vi velger ikke å ta målsjansen. Det er det Bjørnsen er deppet for nå, sier Wille til kanalen.

Han poengterer at det ikke er lett å vite akkurat hva tiden er ute på banen.

– Det er en tidelsvurdering som går litt gærent. Vi får bare backe ham alt vi kan, fortsetter landslagssjefen.

I ekstraomgangene kunne Bjørnsen utlignet helt på tampen i den fjerde ekstraomgangen, men bommet.

BRUTAL EXIT: De norsk spillerne var knuste etter exiten. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg har hatt det bedre enn akkurat nå. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er med på to situasjoner som ødelegger for laget, og det er ekstremt bittert akkurat nå, sier Bjørnsen til Viaplay.

Han mener at det var «fryktelig dårlig» vurdert av seg selv, og forteller at han ikke hadde helt kontroll på klokken.

– Den ligger hele tiden i bakhodet. Man går og irriterer seg over den. Det kommer jeg til å gjøre i mange uker og flere år sikkert òg, sier Bjørnsen til Viaplay.

På spørsmål om hvordan han skal reise seg, svarer en svært skuffet Bjørnsen:

– Det er ikke godt å si. Det blir noen tunge netter fremover. Vi får se.

Knuste nordmenn

Dermed skal Spania møte Danmark i semifinalen.

I stedet for semifinale og videre medalje-drøm, blir det nå plasseringskamper for Norge. Motstandere avgjøres etter at resten av kvartfinalene er spilt senere onsdag.

– Vi må begynne å lære litt. Det krever kynisme å vinne de kampene her, og det har vi ikke helt i dag, sier Sander Sagosen til TV 2.

Flere av landslagsprofilene var langt nede etter nedturen:

– Det er ingen verre måte å tape på, sier Gøran Johannessen.

– Det er tungt. Det er brutalt egentlig. Måten kampen utvikler seg på. Det er forjævelig å stå her. Sånn er det. Det er idrett, sier en tydelig preget Magnus Abelvik Rød.

– En ekstrem skuffelse. Ekstremt tungt å tape på den måten vi gjør. Vi har alle muligheter til å avgjøre det selv i ordinær tid. Vi ødelegger for oss selv og det er ekstremt skuffende akkurat nå, sier Sebastian Barthold.

HER GLIPPER DET: Daniel Dujshebaev utlignet i aller siste sekund i ordinær tid. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Mistet forsprang

Spania har vært en marerittmotstander i lang tid for Norge, men i fjor brøt håndball-herrene en 25 år lang barriere og slo Spania i EM.

Norge fikk en glimrende start på kampen, og var svært effektive i angrep. Sifrene var både 6-2 og 7-3, noe som gjorde at Spania måtte ta time-out.

Samtidig pådro Sander Sagosen på seg to utvisninger på kort tid. Da ga han klar beskjed til funksjonærene. Spania fikk blod på tann, og spiste opp firemålsledelsen på noen få minutter.

– Bare slapp av, innledet Jonas Wille time-outen.

Norge skjerpet seg noe, og gikk til pause med en en knapp ledelse.

– En fantastisk start for Norge, hvor Spania gjør feil og vi er kjempeeffektive. Så henter de seg inn på Sagosen-utvisningene. Men det er uvanlig mange feil fra Norge og det burde vært høyere tempo, sier Bent Svele om 1. omgangen.

Drama

VAR I FARESONEN: Sander Sagosen pådro seg to utvisninger før 14 minutter. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Lagene fulgte hverandre som skygger etter pause. Ingen av lagene fikk noen luke, men utlignet hverandres ledelse helt til sluttfasen av kampen.

Bakspillerne til Norge slet med å bidra nok fremover.

– De er litt preget av det. Det spanske forsvaret er flink og gode. Høyresiden med Kristian Bjørnsen og Harald Reinkind har vært bra, og de har levert masse assister.

Det ble likevel ekstraomganger, hvor det hele ble avgjort etter fire heseblesende omganger.

Senere onsdag spiller Sverige mot Polen, mens Frankrike møter Tyskland.

PS: Danmarks seier mot Ungarn i kvartfinalen var deres 26. seier på rad i VM. Det er ny rekord.