Nora Mørk om trøbbelet: – Ble ikke kvitt det

FREDRIKSTAD (TV 2): Landslagsstjernen erkjenner at det fikk stor betydning for henne under mesterskapet i desember.

De norske håndballjentene er samlet for første gang siden VM på hjemmebane i desember i fjor.

Den siste tiden har gått til en evaluering av mesterskapet som endte med sølv for Norge.

– Vi er de første til å erkjenne at det ikke var tilfeldig. Det er to kamper med tap mot Frankrike fordi de var bedre enn oss og det er kjedelig. Selv om vi er et godt lag på papiret, så spilte vi ikke vårt beste mesterskap. Vi er nødt til å finne ro og trygghet i at vi spiller som et lag, forteller Nora Mørk i «Kommentatorbua».

SAMLET: Henny Ella Reistad og Nora Mørk er gjenforent sammen med de norske håndballjentene denne uka. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mørk: – Gjengen er selvransakende

I forkant av mesterskapet var det knyttet mye spenning rundt målvaktsituasjonen: Katrine Lunde pådro seg en muskelskade i låret på høsten og Silje Solberg-Østhassel ble mamma i august.

Henny Ella Reistad slet med en vond legg i forkant. Det samme gjorde Nora Mørk, som innrømmet etter finalen at hun var preget:

– Jeg har ikke så lyst til å snakke så veldig mye om det, men jeg kan innrømme at jeg har vært begrenset, sa stjernespilleren til TV 2.

Nå forteller bakspilleren mer om hvor dårlig det stod til.

– Jeg hadde jo i praksis ett bein da vi gikk inn i finalespillet. Det var satsfoten, egentlig litt begge, men det var dårlig stilt. Jeg hadde en overbelastning i leggen så da kjennes det ut som en strekk hele tida. Og når det først fikk satt seg, så prøvde jeg å bli kvitt det, men så ble jeg ikke det. Jeg prøvde likevel og det begrenset.



– Jeg hadde en kranglete fot hele mesterskapet og Henny ble syk siste dagen. Det var mange som hadde noen ting. Ingen ting er verre å tape enn å tape finaler, men jeg tror det er litt sunt også. Denne gjengen er selvransakende og vil finne ut hvordan vi kan bli bedre, så motivasjonen er nå veldig stor.

SØLV: Henny Ella Reistad, Nora Mørk og Stine Skogrand tok VM-sølv sammen med Norge i desember 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ble det vanskelig mot slutten med skader og sykdom?

– Ja, tanken var litt tom da og da du hadde 40 i feber, svarer Mørk og ser bort på lagvenninnen Henny Ella Reistad.

– Det var ikke 40, men det var litt feber, svarer Reistad

– Litt feber?!? kontrer Mørk.

Møter tøffere motstand

I vår møter Håndballjentene Østerrike, Ungarn og Sveits i EHF Euro Cup. I OL-oppkjøringen i juli blir det toppmotstand med to kamper mot regjerende verdensmester Frankrike og bronsevinner fra VM, Danmark.

Se Norge-Østerrike onsdag fra kl.19 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

– Skulle vi slåss mot Danmark i to matcher nå så er jo det litt bly i timing, men før et mesterskap gjør jeg det gjerne. Jeg er veldig trygg på at vi skal spille sammen dette laget til OL, sier Mørk.



I forkant av VM møtte Norge svakere motstand i Island, Polen og Angola.

– Det er noe vi har stilt spørsmål ved også om det er en faktor som kan gjøre ting enda bedre. Jeg tror jo bedre matching vi får, dess bedre referanser får man. Det er nok et poeng det, sier Reistad.