– Nora har hatt kjempeprogresjon

I BEDRING: Nora Mørk under landskampen mellom Norge og Brasil i DNB Arena. Foto: Beate Oma Dahle

Fem dager før det Norge spiller åpningskamp i EM, er det fortsatt usikkert hvor mye stjernespiller Nora Mørk og Norges nye forsvarssjef Maren Aardahl kan spille.

Mørk har gradvis spilt flere minutter i Intersport Cup, som ble brukt som generalprøve. Søndag spilte hun førsteomgang i seieren over Brasil.

– Jeg har en god følelse på at jeg også kunne spilt i 2. omgang. Kroppen kjennes bra, og det er jeg glad for, sa Mørk til TV 2 etterpå.

Nora Mørk med kjempeprogresjon

Norges fysioterapaut Morten Fjeldskår forteller at han håper Mørk blir 100 prosent klar til mesterskapet.

– Nora har hatt en kjempeprogresjon, så vi har latt henne spille mer og mer i hver kamp. Hun kjenner lite og har ikke plager i hamstringen, sier Fjeldskår.

Han understreker at de har holdt noe tilbake for at 31-åringen skal kunne spille mye i EM, som arrangeres i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro.

– Vi tar dag for dag. Så er målet EM, og det er derfor vi har vært forsiktig denne uka.

Aardahl på bedringens vei

Lagkamerat Aardahl har, i motsetning til Mørk, spilt null minutter i generalprøvene før mesterskapet.

OPTIMIST: Maren Aardahl er også på bedringens vei. Foto: Bo Amstrup

– Jeg tenker at det ikke er optimalt for samspillet med bakspillerne, men det er det lureste, sier hun til TV 2.

Aardahl forteller at hun er på bedringens vei.

– Det blir bedre og bedre for hver dag. Vi gjør alt for at jeg skal stå 100 prosent i mesterskapet. Jeg er positiv, og det går fremover.

Optimistisk fysio

Norges fysioterapaut Fjeldskår har tro på at Aardahl blir klar for spill.

– Vi satser på at hun er klar til fredag. Det er ikke en skade som er farlig å spille med, men det er klart det er et langt mesterskap.

Med kamper annenhver dag blir det mye tøffere belastning for spillerne enn de har hatt hittil.

– Det er det vi må ha de klare til. Det er for å være føre var, sier han til TV 2 og legger til:

– Troppen er ellers frisk og rask, så det er ingen andre bekymringer.