Nora (11) ble inspirert av toppdommerens sjokkerende historie

Fra sofaen hjemme i Elverum, sammen med familien, så Nora Kristine Fredriksen (11) reportasjen om Carina Pettersen.



«Jævla horedommer». «Jævla fittedommer».«Jeg skal ta deg med på soverommet og vise deg hva som er rett og galt».

Det var eksempler på kraftsalver toppdommeren har fått slengt etter seg i håndballhaller som ble presentert i saken.

29-åringen krevde et beinhardt oppgjør mot hets, sjikane og seksualisering mot dommere. Både med tanke på barn og unge i hallen, og den neste generasjonen med dommere.

– Jeg vil bli dommer, var elleveåringens umiddelbare reaksjon.

OPPGJØR: Carina Pettersen fortalte om sine opplevelser av hets og sjikane i oktober. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Møttes: – Varmer hjertet

Pettersen fortalte at dommere skal tåle kritikk. Oppgjøret hun nå krever handler heller ikke om buing mot avgjørelser som går mot laget de støtter. Det skal koke og være stemning i hallene, men personangrep hører ikke hjemme noe sted.

Elleveåringen beundrer måten toppdommeren stod frem.

– Jeg har lyst til å bli dommer, fordi jeg synes det så kult ut å stå opp for seg selv og ikke gi opp med en gang, forteller hun.

Og før håndballtrening en onsdagskveld fikk Nora møte Pettersen som hun har blitt inspirert av.

– Man hadde jo ikke drømt om at man skulle rekruttere noen. Det er jo vinn vinn for oss som trenger at de kommer etter oss. Så det at hun ser det på den måten, varmer hjertet mitt veldig mye, sier 29-åringen og legger til:



MØTTES: Nora Kristine Fredriksen fikk møtt toppdommer Carina Pettersen. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Det er så viktig, når man har en så reflektert elleveåring, å ta vare på henne når hun kommer på banen. Sånn at hun ikke skal gi seg fordi det blir for tøft.



Pettersen har mottatt mange tilbakemeldinger fra nære og fjerne etter at hun sto frem med sin historie.

Blant annet reagerte Stine Bredal Oftedal og Sander Sagosen sterkt på saken.

– Det er ekstra moro når det er en ting jeg jobber så hardt for. Uansett om det er små eller store, så er det hyggelig å bli anerkjent, forteller Pettersen.

Må ta grep

Far til Nora, Mads Fredriksen, var ikke forberedt på reaksjonen til datteren etter de hadde sett reportasjen sammen.



Fredriksen jobber som toppklubbutvikler i Norsk Topphåndball (serieforeningen for klubbene i REMA 1000-ligaen) og er tydelig på at problematikken må jobbes med på regionalt og nasjonalt nivå.

– Man er nok litt overrasket over at temaet ikke har kommet opp før og at det er en dommer som må ta opp ballen. Det som er viktig nå er å ta det med en gang og ikke la det eskalere, sier Fredriksen.



TOPPDOMMER: Carina Pettersen dømmer i den øverste divisjonen i norsk håndball. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Fredriksen trekker frem at håndballen har vært flinke til å gjøre klubber og profiler synlige, men at dommere bør synliggjøres i større grad for publikum.

– Jeg vet også at regionene jobber med fair play-verter i klubbhåndballen og det tror jeg kan være en ting for topphåndballen også. Kanskje det kan stå «fitte-dommer», «hore-dommer» og skjellsord på vester i hallen. Da kan det bli et samtaleemne på tribunene hvor foreldre kan forklare barna sine at det er sånne ting som har blitt skreket til dommerne før, sier Fredriksen.