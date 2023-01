Nederland-sjokk etter «forferdelig» omgang – så snudde Norge

Krakow, Polen 20230117. Harald Reinkind jubler etter scoring i VM-kampen i håndball for herrer mellom Nederland og Norge i Tauron Arena i Krakow, Polen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Nederland - Norge 26-27 (17-13)

Etter to relativt enkle kamper var det en helt annen motstand håndball-herrene møtte i Nederland i en ren gruppespillsfinale.

Det ble tøffere enn ventet. Hollenderne kjørte tidvis over det norske forsvaret, som landslagssjef Jonas Wille ikke fant ut av før i pausen. Da fikk Norge skikk på forsvarsspillet og tok igjen ledelsen.

Det var en thriller nesten helt inn, men på slutten var Norge best og vant.

– Norge famlet i blinde etter en forferdelig omgang. Så fant Jonas Wille ut av forsvarsspillet. All ære for at de snur dette. Norge vinner en slitekamp, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge var allerede kvalifisert til mellomrunden som starter om to dager i Katowice i Polen. Der tar de med seg fire poeng.

– Det så dårlig ut i starten, og vi prøvde og på å finne noe som ga oss trygghet. Vi måtte gjøre noe vi ikke har trent på. I tillegg hadde dårlig flyt som gjorde oss nervøse, sier Jonas Wille til Viaplay.

Tidlig underlegne

Som i de to foregående kampene mot vesentlig svakere Nord-Makedonia og Argentina startet det jevnt. Men denne gangen var det ikke Norge som rykket ifra utover i 1. omgang.

Underdogen fikk en solid luke som Norge aldri klarte å tette før pause. På det meste var stillingen 15-9. Jonas Wille tok time-out, og da ble det bedring resten av omgangen. Likevel 30 svake minutter.

– Norge henger ikke med defensivt. Jonas Wille prøver å bytte i forsvar, men det fungerte ikke. Nederland spilte en fin omgang, sier Bent Svele.

Kortvokst magiker lagte trøbbel

På forhånd ble de norske advart mot 1.72 høye Luc Steins. Men han herjet likevel.

– Han herjet med det norske forsvaret, og han gjør nesten som han vil. Luc Steins så nesten ut som han var fra en annen planet som gjør at vi sliter.

LITEN, MEN STOR: Foto: Stian Lysberg Solum

Wille gjorde tydelig noe i pausen som satte fart på håndball-herrene. Det tok rundt ti minutter og Norge var á jour igjen. Da ble det virkelig kamp.

Lagene fulgte hverandre tett, men i de siste minuttene var Norge best der det gjaldt. Dermed ble det seks av seks mulige poeng.

– De fant en konstellasjon som funket bedre. Samtidig hadde Nederland et lag med færre spiller som ble slitne, forklarer Svele snuoperasjonen.