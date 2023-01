Nær ny målrekord i generalprøven før VM

HØYTFLYVENDE: Sebastian Barthold scoret åtte mål i storseieren over USA. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norge - USA 43-26

I den siste kampen før VM herjet Norge voldsomt med USA i Trondheim. Håndballgutta laget hakkemat av amerikanerne og vant hele 43-26.

Det norske laget tok fullstendig kommando fra start av, og ledet faktisk 9-0 (!) før ti minutter var spilt. USA slapp seg mer inn, men sifrene var likevel store til pause. 27-12 kunne like gjerne vært et normalt sluttresultat.

Etter pause fortsatte dominansen, men det ble ikke et like stort målras i Trondheim Spektrum. Norge vant den andre omgangen med «bare» to mål. Til slutt ble det 43 fulltreffere, og Norges rekord på 44 mål ble akkurat ikke nådd.

– Det er ikke noe vi tenker på, det er gode prestasjoner vi jakter. Vi får alle en god følelse etter dette, hevder Sebastian Barthold.

Se Norge dominere mot USA

– Stilig

Det var ingenting å si på Norges gjennomføring av generalprøven.

– Jeg tror landslagssjef Jonas Wille er fornøyd. Han har fått gjort mye av tingene de har gjort i kamp. Det er uhyre viktig før et mesterskap. Selvfølgelig håper vi Norge skal spille om medaljene, oppsummerer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er en stilig 1. omgang. Vi vet vi skal være bedre, men vi likevel får noe ut av dette siden innstillingen er så bra, sier Wille.

Thomas Solstad ble kåret til Norges beste spiller med sine åtte scoringer. Kristian Bjørnsen ble mestscorende med ni scoringer.

– Det er et høyt tempo. Vi skal være fornøyd, selv om det er små ting å rette litt på. Vi er der vi skal være, sier Solstad.

Gir TV 2-reporteren hjertebank: – Satan i ...

Mener Norge er i rute

Norge vant alle tre kampene i Gjensidige Cup i Trondheim. Først slo de Portugal torsdag, mens det ble seier over Brasil i går. Dermed ble Norge kronet som vinnere av oppkjøringsturneringen på hjemmebane.

– De er ikke noen favoritter, men det er viktig at de er sultne og har en god sjanse til medalje. Men da nytter det ikke med én god og én dårlig omgang, sier TV 2s ekspert Ida Alstad, som mener Norge er i rute før VM.

– Man ser at de er tente og aggressive. En sulten gjeng, sier hun.

Først på fredag starter VM for Norges del mot Nord-Makedonia. Deretter møter de Argentina og Nederland i den innledende runden i mesterskapet som arrangeres i Sverige og Polen.