Nådeløs dom: – Kun en våt drøm

TYDELIG FRUSTRERT: Sander Sagosen var tydelig frustrert etter tapet mot Slovenia, som sørget for at Norge går inn i hovedrunden i EM uten poeng. Foto: Stian Lysberg Solum

Etter et knepent tap mot Slovenia går de norske håndballgutta inn i hovedrunden i EM uten poeng.

– Analysen er ganske klar. Vi brenner for mye sjanser når det skal avgjøres, så stivner vi i spillet, sier landslagssjef Jonas Wille dagen derpå.

Stjernespiller Sander Sagosen tar på seg skyld.

– Jeg skal ta ansvar, det er min rolle på dette laget. Det fikk jeg ikke til mot Færøyene. Vi prøvde på det i går, men kommer ikke så langt, sukker trønderen.

– Er du fortsatt overbevist om en semifinale?

– Jeg kommer til å troen så lenge jeg kan gå på en håndballbane og vinne en håndballkamp. Den dagen jeg ikke har det, trenger jeg ikke spille, svarer Sagosen kontant.

I forkant av mesterskapet var TV 2s håndballekspert klinkende klar på at Norge var favoritter til å vinne gruppen. Det var noe Bent Svele forventet.

Etter gruppespillet er sjargongen en helt annen.

– Nå er semifinale kun en våt drøm. Det er ingenting som tilsier at vi skal klare det sånn som det har sett ut til nå, sier Svele.



– Det har vært skuffende. Med de ambisjonene og det nivået de norske spillerne har vært på i høst i klubbene sine, så må man forvente mer. Jeg hadde faktisk trodd at de skulle gå ubeseiret gjennom gruppespillet, selv om det har vært tøff motstand, sier TV 2s håndballekspert, Ida Alstad.

TUNGT: Veien videre ser utfordrende ut, etter at Norge tapte mot Slovenia. Foto: Stian Lysberg Solum

Hva ligger i bakhodet på dem?

Norge ledet 27–26 da det gjensto knappe fem minutter av kampen, men klarte ikke å stå imot Slovenia som satte inn det siste og avgjørende målet i kampens siste minutt.

– Det handler litt om selvtillit, og de har vel også i bakhodet at dette dessverre har vært en gjenganger for det norske herrelandslaget, at de har feilet i de avgjørende minuttene, sier Alstad.



Norges lederstjerne, Sander Sagosen, er derimot trygg på at det ikke dreier seg om psykologi.

STILLER SPØRSMÅL: TV 2s håndballsekspert, Ida Alstad, stiller spørsmål ved hva som ligger i bakhodet på de norske spillerne når kampene skal avgjøres. Foto: TV 2

– Det handler om seksmeteravslutningene. Det er individuelle ferdigheter. Det handler om å være god alene med keeper. Det er ikke mentalt eller noe sånt. Vi er ikke gode nok når det skal avgjøres, sa Sagosen etter gårsdagens kamp.



Da Norge skulle forsøke å redde ett poeng i kampens siste angrep ble det blåst passivt. Norge fikk aldri sendt en avslutning mot mål.

– Sagosen sier at det ikke er mentalt, men de feiler jo mot slutten av kampene. Jeg tror ikke det er fordi spillerne er slitne, så man setter selvfølgelig et spørsmålstegn bak hva som ligger i bakhodet på dem. Hva tenker de i de jevne minuttene på slutten av kampene, når det faktisk skal avgjøres? spør Alstad.



Den tidligere landslagsspilleren og nåværende håndballeksperten trekker fram at Norge hadde gode avslutninger i kampene mot Nederland og Danmark i oppkjøringen til mesterskapet.

Begge oppgjørene endte med norsk seier etter imponerende norske prestasjoner i sluttminuttene. Samtidig påpeker hun at presset er høyere under mesterskap.

SAVNER TEMPO: Bjarte Myrhol har spilt mange kamper for Norge. Han tror høyere tempo og flere kontringer ville ført til norsk seier. Den tidligere landslagskaptein tror fortsatt Norge kan ta seg til semifinale. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Tidligere landslagskaptein, Bjarte Myrhol, savner først og fremst løpsvilje og tempo.

– Når det drar seg til, så knytter det seg litt. Da tør de ikke å ta de satsingene og de løpene som de bør ta. Dette vet de. Jeg ganske sikker på at hadde vært en suksessfaktor i går. Det så vi i den første omgangen, da var det tydelig at Slovenia ikke hadde kapasitet til å være med. I etterpåklokskapens navn burde man holdt det tempoet gjennom hele kampen. Det er viktigere enn skuddbom, sier Myrhol til TV 2.

Mot Færøyene fikk hovedtrener Jonas Wille to på TV 2-børsen. Mot Slovenia ble dommen tre. Bent Svele mener at det tas for få grep fra trenerbenken.

– Det tas for få initiativ til å endre et kampbilde. At vi ikke kan teste sju mot seks, for eksempel. Så kan du kanskje si, hva mer kan en trener gjøre enn å sette opp et spill som gir sjanser fra seks meter? Men noen grep burde vært tatt, sier Svele.



SAVNER GREP: Bent Svele skulle gjerne sett at det ble tatt flere grep fra trenerbenken underveis i kampene. Foto: Erik Edland / TV 2

Jonas Wille sa på sin side at det ikke er så mye som må endres før resultatene ser annerledes ut, etter tapet mot Slovenia. Han pekte på at resultatene, med uavgjort ot ettmålstap, hadde vært veldig marginale fram til nå.

– De har slitt med å få ut potensialet i laget. Så kan de godt gjemme seg bak at de har skapt mye sjanser og brent flere av dem, men samtidig er de ikke gode nok i de viktige situasjonene, sier Svele.

– Jeg kjenner han ikke godt nok som trener. Han har lagt en plan og er kun i sitt andre mesterskap. Det tar tid å sette sitt preg på laget. Men når et lag ikke presterer så godt som de selv forventer, så går det jo på hele laget. Verken spillerne eller trenerne har levert godt nok til at de sammen har klart å få med seg nok selvtillit og poeng inn i hovedrunden, sier Alstad.



Slik går Norge til semifinale

Den mest realistiske veien til semifinale for Norge er at Danmark går feilfritt gjennom hovedrunden og slår Slovenia, Sverige og Nederland. Da kan Norge kjempe om andreplassen i gruppen.

Med normale resultater skal Sverige og Danmark slå Slovenia, mens svenskene skal tape for Danmark.

Dersom Norge da vinner to av de tre neste kampene (mot henholdsvis Portugal, Nederland og Danmark), blir det en ren «kvartfinale» mot Sverige i den siste hovedrundekampen 23. januar.

Dersom Norge slår svenskene ender både vi, Sverige og Slovenia på seks poeng. Hvem som går til semifinale vil i så fall avgjøres på innbyrdes målforskjell.

SLO DANMARK: Norge slo Danmark i oppkjøringen til mesterskapet. På veien mot semifinale får de bryne seg mot de danske mesterne nok en gang. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

– Sjansen er minimal. Jeg blir veldig overrasket om de snur det spillet de har vist i disse tre kampene til å gå inn og slå fire så gode lag, regjerende verdensmestre og europamestre. Det blir tøft. I tillegg er Abelvik Rød ute, som er en av Norges beste spillere og kanskje den beste forsvarsspilleren, sier Alstad.



– Muligheten er blitt dramatisk dårligere. Så ærlig må vi være. Før mesterskapet sa jeg at man trengte to poeng for å ta seg til semifinale. Nå snakker jeg med hjerte for Norge, så når man får dette utgangspunktet, så tenker jeg at jo jo, det er mulig likevel. Vi må bare vinne alle kampene. Det som gjelder nå er å kjempe til det ikke finnes noe håp igjen, sier Myrhol.