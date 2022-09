Nådde drømmen etter nesten 20 år: – Vi ga aldri opp

ENDELIG: Volda har rykket opp til eliteserien for første gang i klubbens historie. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Tanken om å spille mot de beste kom allerede i julen 2003. Og i 2004 startet toppsatsingen:

Volda, som var i 3.divisjon på det tidspunktet, ville til eliteserien.

– Det har vært en lang tur og det har gått mye lenger tid enn vi tenkte. Vi hoppet ut i noe vi ikke hadde så mye greie på, rett og slett, sier Arild Bakke. Også kalt «Mr.Volda».

De rykket etter hvert opp til 1.divisjon, men måtte ta steget ned igjen til 2.divisjon.

– Det var viktig for oss å oppleve og se at det faktisk var realistisk å ta steget opp om noen år. Vi ga aldri opp, forteller Bakke.

Og i 2016 kom det en islending inn i bilde. Halldór Stefán Haraldsson tok over treneransvaret. Flere spillere hadde forlatt klubben og et nytt lag måtte bygges opp igjen med unge spillere fra regionen.

Første sesongen til Haraldsson var de svært nære et opprykk, og sesongen etter tok de steget opp til 1.divisjon.

Så, i april i år, ble det klart.

Volda rykket opp til eliteserien for første gang.

Drømmen var oppfylt og de ble det første laget fra Sunnmøre til å spille på det øverste nivået i håndball.

Kine Kvalesund går nå inn i sin ellevte sesong i Volda og får endelig spilt i REMA 1000-ligaen.

– Det blir veldig spennende og utfordrende. Vi kommer nok til å få masse juling, men jeg håper at vi kan gi litt juling også, forteller veteranen.

– Du har drømt om å rykke opp i noen år og jobbet mot det. Plutselig er du der, forteller Haraldsson.

Islendingen hadde en plan om å være i Norge i to år. Men to år ble til seks. Og nå er han inne i sin syvende sesong.

– Det var spesielt, fordi jeg følte rett etterpå at jeg allerede så mot neste mål. Jeg trodde det skulle bli enda gøyere enn det var. Det har kanskje noe med dette toppidrettshodet å gjøre - at man aldri er fornøyd og det er neste oppgave det handler om, forteller treneren om opprykket til REMA 1000-ligaen.

Etter seier over Fredrikstad i serieåpningen og et knepent tap mot Fana, venter nå verdens beste lag Vipers.

– Man er alltid litt stressa som nyopprykket lag. Man kjenner ikke nivået så godt, og man vet at det kan gå til helvete og vi kan stå med null poeng. Det å få de to poengene på plass etter første kamp og få troen på at vi har noe i eliteserien å gjøre, betyr utrolig mye, forteller Haraldsson.