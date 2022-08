Myrhol med klar tale om barneidrett: – Nei, nei, nei

LAGT OPP: Bjarte Myrhol la opp karrieren etter OL i Tokyo, men gjorde et kort comeback i juni for THW Kiel. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hjertet mitt brenner for barneidretten, uten tvil, forteller Bjarte Myrhol til TV 2 med stor entusiasme.

For det gjør noe med håndballegenden når han ser unge slippe alle bekymringer og kose seg med ulike sporter. Og det mener Myrhol er det viktigste for å holde på den yngre generasjonen i idretten.

– Her skal det skapes bredde, og gjennom bredde så tror jeg til syvende og sist vi får opp noen topper også.

Må legge til rette

Myrhol er tydelig på hvordan han mener barnetrening skal foregå.

– Det er å se hver enkelt og prøve å få mestring for hver enkelt. Det vil føre til at det ender opp med en ener også. Erfaringsmessig så har de enerne den indre driven selv, så jeg slår et slag for at vi skal få så mye bredde som overhodet mulig.

– Så du er ikke for den tidlige spissinga?

– Nei, nei, nei. Og det er en diskusjon jeg gjerne går inn i, slår Myrhol fast.

– Den største grunnen til frafall er spissing og økt resultatorientering. Mangfoldet av de som holder på med idrett gjør det for å være i et miljø, ha det gøy, få opplevelser og venner for livet.

FORFATTER: Bjarte Myrhol gir ut sin første bok ,«Håndballskills», der han ønsker å spre kunnskap og gi inspirasjon til barn og unge. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Må skape mer interesse

Selv drev den tidligere linjespilleren med blant annet fotball, basket og tennis i barndommen i tillegg til håndball. Lek og allsidighet mener han har vært helt avgjørende for den suksessfulle karrieren.

– Vi må legge til rette for at ungene skal få lov til å holde på med masse forskjellige ting. Der er håndballen et prakteksempel: Du blir en bedre håndballspiller av å drive med blant annet fotball, svømming og turning. Det er et veldig godt utgangspunkt.

Nå ønsker Håndballguttas tidligere kaptein å spre den samme håndballgleden han har gjennom barneboken «Håndballskills».

– Vi må skape mer interesse og skape mer kjennskap til de flotte profilene vi har. Så jeg har skrevet litt om dem og forsøkt å komme med litt tips og råd til hvordan man kan lære og mestre det.

– Jeg tror at hvis unger finner interesse i noe, så er sjansen for at de kan bli lenger i idretten større. Og kanskje vi til og med klarer å vekke noe interesse hos noen som aldri har prøvd. Drømmescenario er å få flere til å holde på med håndball lenger og få flere til å starte, sier Myrhol.

