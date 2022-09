Møter barndomsklubben i debuten: – Det blir spesielt

Det har vært noe durabelige oppgjør mellom "lille" Nærbø og "store" Elverum på Jæren. Nå blir det også en duell mellom far og sønn.

Rune Haugseng er faren som var med på å skape håndball-eventyret på Jæren med sønnen og vennegjengen født i 1998.

Han er fortsatt trener for Nærbø.

Sønnen Andreas var i alle år en helt sentral spiller for laget til han meldte overgang til Elverum foran denne sesongen.

Og i serieåpningen for tittelforsvarerne, er far og sønn for første gang på hvert sitt lag.

– Det blir spesielt ved avkast jeg må innrømme det. Så blir det et enda mer spesielt øyeblikk med Andreas på banen, forteller far Rune Haugseng.

– Men jeg er mer lojal mot idrettslaget enn Andreas. Han får ikke noe gratis av oss, kommer det kontant fra far mot sønn.

– Så blod er ikke tjukkere enn vann lørdag kveld?

– Jeg har holdt på med dette prosjektet siden guttene var små og jeg gir meg ikke fordi at Andreas er i en annen drakt. Vi skal gjøre alt for å stoppe han og Elverum.

Andreas Horst Haugseng forventer heller ikke en enkel hjemkomst, men gleder seg til bortekampen på hjemmebane.

– Det blir spesielt, men gøy. Jeg gleder meg mest. Jeg har ikke vært på Nærbø siden jeg flyttet til Elverum så det skal bli fint, sier sønnen som møter far.

– Jeg har hatt han på sidelinjen hele livet, nå blir det bare på motsatt side. Han kommer til å ha høy temperatur som vanlig, og det hadde jo vært fint å kunne komme med noen stikk underveis.

I Nærbø var Andreas playmakeren som styrte det meste.

I Elverum er han en av tre alternativer i den posisjonen sammen med Tobias Grøndahl og Josip Vidovic.

Han har måttet venne seg til en helt ny hverdag.

– Det er gøy med nye utfordringer, og spennende med Børge (Lund) og mange gode spillere. Men alt er nytt og det er nye systemer som skal sitte. Det er mye å holde orden på og det tar tid før alt sitter, forteller den nybakte Elverum-spilleren.

– Men Elverum er virkelig en håndballby. Jeg merket fort at det er ekstremt mange som følger med. Det er Elverum-plakater over alt, og alle er interesserte og passer på deg. Nå har jeg også fått samboeren over så det er én til som snakker jærsk. Det er helt topp.

– Hva tror du om mottakelsen når du kommer "hjem" til Nye Loen i Elverum drakt?

– De er snille på Jæren, jeg tror det, sier Andreas Horst Haugseng.

Far Rune følger opp.

– Han får nok høflig applaus, jeg både tror og håper det.

– Ingen sydlandske tilstander der det blir kastet farse i brød ut på banen? (Farse i brød er en jærspesialitet)

– Så oppegående er jærbuene at det skjer ikke, ler Rune Haugseng.