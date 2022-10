Mørk-vikar storspilte i seier mot Brasil: – Uredd og trygg

Norge - Brasil 27-22

Håndballjentene gikk på en stor smell med tap mot Nederland torsdag, før de vant knepent over Danmark lørdag.

I siste test før EM starter kommende fredag slet Norge lenge med å få satt et godt angrepsspill, før det løsnet i andre omgang.

Seieren kom i Thorir Hergeirssons 300. kamp som landslagssjef for Norge. Han fikk jobben i 2009.

En av de som viste seg frem mesterskapsdebutant Kristina Novak. Hun scoret sju mål på sju forsøk for håndballjentene.

– Når Nora Mørk er ute er det godt å ha henne som back-up, sier TV 2s kommentator Harald Bredeli.

– De må vise henne ut!

Håndballekspert Ida Alstad roser 22-åringen, som til daglig spiller for Sola. Dermed ble det kamp på hjemmebane for Novak.

– Du er helt uredd og trygg på hjemmebane. Norge er helt avhengig av at Novak stod frem i dag, sier Alstad etter kampen.

Selv synes sjumålsscoreren det var godt å få en god kamp kort tid før EM.

– Dette var veldig gøy. Det ble en slitekamp. Brasil har store og tunge spillere som er tøffe å møte, sier Novak til TV 2 etter kampen.

– Det løsnet på slutten, og for min egen del løsnet det veldig i dag. Man finner litt flyt, også handler det om å bygge videre på dette, fortsetter hun.

– Giftig par

Spesielt i andre omgang blomstret Novak og Norge. Landslagstrener Thorir Hergeirsson mener rogalendingen har et stort potensiale.

HØSTER SKRYT: Innsatsen til Kristina Sirum Novak under dagens kamp var viktig for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi fikk se noe av det i dag, skuddmessig. Hun har mange år foran seg. sammen med Nora (Mørk) kan de bli et giftig par fremover på både kort og lengre sikt, sier han til TV 2.

Også TV 2s Bent Svele roser talentet etter seieren.

– Strålende kamp og andre omgang av Novak, sier Svele.

Tett og jevnt

Brasil, som kom på sjetteplass i VM i fjor, hang godt hele veien.

Norges Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal etter kampen mot Brasil. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Flere tekniske feil preget starten til de norske håndballjentene. Brasil ledet 5-3 ti minutter inn i første omgang. Norge gjorde det tidvis vanskelig for seg selv.

– Om ikke alt har gått veien, så er det god trening, kommenterte Harald Bredeli da spillerne gikk til pause på stillingen 11-11.

TV 2s ekspertkommentator Ida Alstad mener Norge stresset for mye i angrepsspillet.

– De har vært okay bakover, men de er litt snare på å velge førstesatsing og innspill. De legger for mye tillit til at Vilde (Ingstad) var god mot Danmark sist, men de kan ikke bare kaste ballen til Vilde og håpe på det beste, sa hun i pausen.

Midtveis i andre omgang gikk Norge opp i en firemålsledelse, men de brasilianske jentene kneppet innpå.

– Norge hadde fire, nå er det ett. Danmark rundspilte Brasil på torsdag. Nederland ledet med ni og vant med ett, kommenterte Svele.

Men i avslutningen hadde Norge kvaliteten som skulle til for å avgjøre oppgjøret.