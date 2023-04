Mørk: – Kanskje det som biter meg litt i ræva

SAMLING: Nora Mørk og de norske håndballjentene er samlet i påsken for å spille to privatlandskamper mot Montenegro. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lørdag: Se Norge-Montenegro fra kl. 16.30 på TV 2 Direkte og Play.

Håndballsesongen for klubbene er i siste fase der pokaler og medaljer skal deles ut.

Den norske håndballstjernen har allerede sikret sin andre pokal i dansk håndball etter at hun dro fra Vipers til Esbjerg før inneværende sesong.

For en uke siden sikret Nora Mørk og Esbjerg gullet mot Odense i Santander Final4. Nå jakter de en plass i Final4 i Champions League og seier i sluttspillet.

– For min del har det vært ganske lærerikt, egentlig. Det har vært mye belastning, nye motstandere og et nytt lag. Det er mange ting som spiller inn, men jeg synes jeg har stått godt i det. Jeg ville være et sted hvor ikke ting bare går av seg selv, forteller Mørk til TV 2 på håndballjentenes siste samling før sommeren.

– Jeg har vært litt uheldig

For det har vært en merkbar overgang fra spill i den norske ligaen til dansk håndball for bakspilleren.

– Det er enda flere kamper og vi er færre spillere enn vi var i Vipers. Da var vi vel opp mot 20 stykker, så det er en stor forskjell. Selvfølgelig er det også bedre lag i Danmark. Det går ikke helt av seg selv, hvis man ikke er helt påskrudd.

– Vipers cruiser stort sett gjennom. Det gjorde vi i fjor i Norge og det gjør de i år også. Da blir det mer rullering og man kan trene mye mer. Men jeg synes det er gøy. Det er gøy med konkurranse hele tiden. Det er deilig å ikke bare ha det veldig komfortabelt, legger hun til.

KVARTFINALE: Nora Mørk og Esbjerg møter CSM Bucuresti i kvartfinalen i Champions League. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvordan synes du kroppen takler det?

– Den takler det ganske bra. Jeg har vært litt uheldig med en liten strekk her og der. Jeg vil si det kunne vært bedre.

– Begynner å dra på åra

Sett bort fra EM i november 2022, har Mørk måttet reise hjem fra to av tre samlinger denne sesongen med landslaget grunnet skader.

– Jeg synes det er morsomt å spille. 100 prosent. Men det er sånn at man også må lytte til kroppen også. Og hadde det vært en kvalik eller noe sånt, hadde jeg stilt til start. Det er jeg veldig rolig på.

Sist hun reiste hjem var i Golden League i Nederland i mars. Da hadde bakspilleren pådratt seg en strekk i kamp helgen før.

– Det var bare jævlig dårlig timing, men tanken var at jeg skulle være med. Det var jo også god timing for kampen hadde ikke noe å si, men jeg har alltid lyst til å spille, forteller bakspilleren.

– Sånne småskader er jeg ikke så god på å ta seriøst, så det er kanskje det som biter meg litt i ræva da, legger hun til.

POPULÆR: Nora Mørk og de norske håndballjentene spilte privatlandskamp mot Montenegro torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mørk er også tydelig på at det er viktig å også bruke privatlandskamper på å slippe til nyere spillere.

– Det er viktig for oss. Man vet aldri hva som skjer i et mesterskap. Det kan være at noen har en dårlig dag, men så kommer det folk utpå som da har hatt mange minutter på banen i landslagsdrakt også. Det er viktig og der synes jeg Thorir (Hergeirsson) er god i disse periodene.

Nå er håndballjentene samlet for siste gang før sommeren og torsdag kveld spilte Esbjerg-spilleren sin første landskamp siden EM i november.

– Og hvordan kjennes kroppen akkurat nå?

Hun ler litt før hun svarer.

– Det kjennes bra. Det er selvfølgelig et par småting, men jeg begynner å dra på årene. Det skal være litt sånn, forteller Mørk som fylte 32 år 5. mars.