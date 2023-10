Mørk: – Hadde en ubehagelig følelse

Det ble en skikkelig kraftanstrengelse for Team Esbjerg i Champions League-oppgjøret mot Vipers. Nora Mørk innrømmer at hun ofrer mye for å levere for den danske klubben.

– Det er vanskelig å styre belastningen. Det eneste man vil, er å vinne kamper og hjelpe laget. Å sette helsen først er ikke det vi er kjent for. Men det går greit, sier Mørk til TV 2.

– Vi er nok blant dem som har tøffest belastning. Men vi er flinke til å si ifra også. Det er vanskelig å være kjempesmart hele tiden.

32-åringen scoret ni mål i 38-37-seieren mot gamleklubben.

Angrer ikke

Selv om belastningen nå er vesentlig tøffere enn fra tiden i Vipers, er Mørk klar på at valget om å dra til Esbjerg var riktig.

– Nå har vi fullsatt hall uansett hvem vi møter. Det er noe annet enn 300 mennesker på en onsdag.

– Så du angrer ikke på at du dro fra Kristiansand?

– Nei, på mange måter var jeg klar på at jeg ville noe annet. Den norske ligaen ga meg ikke så mye. Det ble en ubehagelig følelse av å ikke måtte være 100 prosent til stede. Det var bare en kamp.

– Nå er man spent når det er kamper og man må forberede seg godt istedenfor bare å møte opp. Jeg var glad for å flytte på meg.

Lagvenninne Henny Reistad valgte samme vei som Mørk, og heller ikke hun angrer på valget. Selv om Vipers har vunnet CL-tittelen etter de dro.

– Man tenker ikke livet i titler heller. Jeg angrer ikke. Jeg hadde det bra her i Kristiansand, men det har jeg også i Esbjerg.

Det synspunktet deler Mørk.

– Det er sant det Henny sier. Man teller ikke livet sitt i titler. Det handler om å ha det bra utenfor banen og. Jo eldre man blir, jo viktigere blir det.

Hun lar seg heller ikke bekymre over det tøffe kampprogrammet i en svært hektisk sesong.

– I det store og hele går det fint. Det er nok noen småskavanker og ting jeg hadde tatt mer hensyn til hvis mulig. Men jeg er mye bedre rustet til et mesterskap nå enn sist. Da haltet jeg med en dårlig hamstring. Jeg er på et bedre sted nå.

– Man skal ikke lukke øynene

For det er ikke til å legge skjul på at håndballspillerne går inn i en svært innholdsrik tid med tøffe kamper i hjemlig liga og Champions League. I tillegg er det VM på hjemmebane i desember og OL til sommeren.

– Man skal ikke lukke øynene. Vi må være klar over hva som kommer. Samtidig kan vi ikke tenke for langt fram heller. Vi vet hvilket år det er, så tar vi hensyn så godt det lar seg gjøre, sier Reistad, som scoret det avgjørende målet i lørdagens kamp.

– Man tøyer aldri strikken for langt. Det er vi gode til her. Man går aldri over den streken. Men vi skal heller ikke legge skjul på at det er tøffe arbeidsvilkår noen ganger.

Da Mørk og Reistad flyttet til Danmark og Esbjerg, spilte også begge deres kjærester for danske klubber. Nå har begge dratt videre til Tyskland.

– Det er litt trist, men vi holder oss sammen. Gressenkene. Det går bra med Henny, det går verre med meg, sier Mørk lattermildt.