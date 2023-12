Mørk før finalen: – Blir et slagsmål

– Jeg ble helt rørt, jeg.



Det var en semifinale som inneholdt det aller meste og ble det ultimate, elleville dramaet. For Camilla Herrem var det ekstra spesielt det som skjedde på tribunen.

– Jeg var redd for at hele Danmark skulle sitte der, men så så du opp på tribunen og så hvor mange nordmenn som satt der. Folk sang så høyt med på nasjonalsangen. Det var sinnssykt, forteller den rutinerte venstrekanten.



For det som egentlig er bortebane for de norske håndballjentene, føles ut som en hjemmebane.

Og dette er den fjerde finalen Norge skal spille i Jyske Bank Boxen. I de tre foregående finalene i Herning har de vunnet gull: EM i 2010, VM i 2015 og EM i 2020.

– Vi liker Boxen, sier Herrem lattermildt.

– Så jeg håper at vi fortsetter å like den etter dette.

GULL: Camilla Herrem og Norge kunne juble for gull i EM-finalen i Herning i 2010. Foto: Gorm Kallestad

TV 2s ekspert klar om favoritt

I finalen er det duket for en håndball-klassiker: Norge-Frankrike. Det ble klart etter at Norge vant over Danmark i det som ble et ellevilt drama.

Og senere fredag kveld valset Frankrike over Sverige i den andre semifinalen, og sikret finalebilletten i VM mot Norge.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, trekker frem sin favoritt til å vinne gullet.

– Det er de to beste lagene som skal spille mot hverandre i finalen. Norge har som tradisjon å lære av hva de har gjort tidligere og Frankrike må komme på noe nytt. Det er viktig for Norge å få en variasjon i angrepsspillet med noen tunge skudd for å se hva Frankrike gjør da. Jeg er også spent på om Norge kan få satt sammen et godt nok forsvar og har målvakter som er minst like gode som Frankrikes.

– Men hver gang Norges damelandslag går på banen har jeg de som favoritt, sier Svele bestemt.



VM 2015: De norske håndballjentene vant verdensmesterskapet i 2015 i Herning. Foto: Vidar Ruud

Mørk: – Skal skape noe nytt

Frankrike er det eneste laget som har slått Norge i dette mesterskapet. I hovedrundens siste kamp i Trondheim tapte de norske håndballjentene 23-24 etter å ha gått fra storseier til storseier mot middelmådig motstand til da i mesterskapet.

– Vi spilte en langt fra perfekt kamp der og Frankrike traff på taktikken sin, synes jeg. De må prøve å gjenskape det de klarte i Trondheim, og vi skal skape noe nytt. Jeg synes Frankrike har vært det sterkeste laget og de står fortjent i en finale. Det blir et slagsmål, forteller Nora Mørk dagen før dagen.



KORONAMESTERSKAP: Norge vant gull i EM i 2020 i Herning. Da var tribunene tomme grunnet koronarestriksjoner. Foto: Vidar Ruud

Seieren i semifinalen kom alt annet enn lett for håndballjentene. «Lillesøster» Danmark rystet dem fra start og lå foran med fem mål til pause. Henny Ella Reistad scoret i siste sekund av ekstra omgangene og sikret Norge en finalebillett.

– Først og fremst skal vi ha en god start mot Frankrike. Altså, vi skal ha en god start. Det blir alfa omega, poengterer forsvarssjef Maren Aardahl.

– Dere står i deres fjerde finale i Boxen. I de tre foregående har det blitt gull...?



– Ikke noe press, svarer Aardahl og ler før hun fortsetter.

– Selvfølgelig går vi for gull. Vi har en super sterk tropp hvor alle kan bidra. Vi har noe for enhver smak. Alle gode ting er fire...