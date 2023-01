Måtte ta oppgjør med seg selv: – Skulle jobbe som noen gærninger

Norge hadde vunnet alle sine fire kamper til nå før Qatar-kampen, men gjennomgangsmelodien har vært rufsete starter på kampene.

I åpningskampen var det uavgjort helt frem til det 20. minuttet mot Nord-Makedonia, mens mot Argentina var det jevnt like lenge.

Mot adskillige tøffere Nederland og Serbia var Norge under med fem mål et stykke inn i 2. omgang, men klarte likevel å vinne.

Derfor var første bud å gjøre det bra også i 1. omgang.

– Vi har hatt kjempemye fokus på det første kvarteret. Vi skulle jobbe som noen gærninger og overdrive intensiviteten. Det responderte dem bra på, sier landslagssjef Jonas Wille.

For i forsøk fem mot Qatar var det ingen tegn til starttrøbbel for håndball-herrene. Da Qatar tok time-out etter ti minutter ledet Norge 6-1, en avstand som aldri var i nærheten av å bli truet.

– I dag leverer vi fra første sekund, selv om vi gjør noen feil, sier Gøran Johannessen.

Han forteller at budskapet var klokkeklart fra trenerteamet.

– Det var et fokusområdet på møtet i går, og vi ble enige om at hvis vi vil komme langt så kan vi ikke tillate oss å spille på det nivået som vi har gjort de første 20 minuttene til nå i mesterskapet.

Norge har vært forhåndsfavoritter i alle de fem kampene de har spilt i VM til nå. Da har det holdt med én god omgang.

– Vi hadde et ønske om å starte godt og det gjør vi bedre i dag enn de to siste kampene. Vi har diskutert og sett litt, og blitt enige om at vi må bare jobbe. Da kommer resten av seg selv. Så det var deilig å få en ledelse i starten for en gangs skyld, sier Magnus Gullerud.

Christian O'Sullivan stemmer i.

– Vi har pratet om det. Han ville se at vi var på fra start, fordi vi synes vi har jobbet litt for dårlig med føttene. Det er ikke så stor forskjell egentlig, men vi har pratet mye om det og da er det forløsende å få det til, sier han.