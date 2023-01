Måtte ha hjelp da feilen holdt på å knekke ham: – Voldsomt

– De har det nok ikke så bra akkurat nå.

Tidligere landslagsprofil Erlend Mamelund føler med de norske håndballgutta etter den smertefulle VM-exiten mot Spania onsdag kveld.

Norge hadde alt i sin hule hånd med sekunder igjen: Men så ble Kristian Bjørnsen avblåst for passivt spill og Spania utlignet.

Og da kantspilleren ikke maktet å utligne helt på tampen av fjerde ekstraomgang, brast drømmen om VM-medalje.

– Alle hadde gjort det samme

Bjørnsen var sønderknust etter kamp. Mamelund tar ham i forsvar.

– Det var mange ting som gikk imot på kort tid. Jeg tror alle på laget hadde spilt den pasningen som Bjørnsen gjorde, sier bæringen med 137 landskamper på samvittigheten.

Håvard Tvedten endte på over 200 landskamper. Han tror det ble hett rundt ørene for landslagsgutta på tampen.

SKUFFET: Norges Kristian Bjørnsen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Bjørnsen gjør en kardinalfeil med å spille ballen tilbake. Det skriver man på kontoen for uflaks og at man mister hodet litt. Men jeg tror mange hadde gjort det samme.

Han fortsetter:

– Samtidig skal Bjørnsen ha ros for at han rydder opp i andre ekstraomgang, og så er det helt riktig at han skyter helt på tampen. Han hadde scoret på ni av ni før den tid. Å bomme der er sånt som skjer.

Kristian Kjelling jobber for rettighetshaver Viaplay. 42-åringen er klar på betydningen Bjørnsen hadde for Norge, selv om mange, inkludert hovedpersonen selv, pekte på ham som synderen.

– Det er veldig enkelt å plukke ut enkelttilfeller. Men vi skal huske på at Bjørnsen var Norges beste offensivt – og uten ham hadde det ikke blitt ekstraomganger, sier Kjelling.

Gufs fra fortiden?

Det er ikke første gang Norge roter bort ballen i avgjørende øyeblikk (se faktaboks lengre ned i saken).

Mamelund opplevde marerittet tilbake i VM i 2009. Da kastet han bort ballen i sluttsekundene mot Serbia.

– Min pasning var forferdelig. Jeg bommet på både avstand og fart.

Også Tvedten har opplevd å bli synder på tampen.

SKUFFET: Håvard Tvedten opplevde motgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg brente en straffe mot Danmark i 2010. Da følte jeg meg som Bjørnsen sikkert føler seg nå. Jeg tenkte at jeg hadde skuffet hele landet, fikk ekstern hjelp og brukte lang tid på å bearbeide det.

Han legger til:

– Det er noe du bærer med deg. For den det gjelder er det ganske stort, det er tross alt noe man jobber og lever for. Da blir det mer voldsomt, sier Tvedten.

Et utvalg av Håndballguttas stang ut-kamper i mesterskap: VM 2009: Erlend Mamelund mot Serbia: Bommet grovt på en tversoverpasning som sørget for at Norge ikke tok poeng i den viktige gruppespillskampen mot Serbia. Kristian Kjelling mot Polen: Norge til semifinale ved seier. Det stod uavgjort da Kristian Kjelling bommet på et innspill og Polen satte inn vinnermålet i det åpne norske målet. EM 2010: På stillingen 23-23 mot Danmark bommet Håvard Tvedten på straffekast halvminuttet før slutt. Danmark kontret, fikk straffe og scoret. Dermed var Norge avhengig av hjelp for å ta seg videre. EM 2016: Utrolig semifinaledrama mot Tyskland. Etter ekstraomganger vant til slutt tyskerne 34-33. Norge tapte bronsefinalen og ble nummer fire. EM 2020: Et ellevilt semifinaledrama mot Kroatia endte med tap etter fire ekstraomganger. Norge vant bronsefinalen mot Slovenia. EM 2022: De norske håndballgutta ledet med fem mål til pause mot Sverige i EM-semifinalen, men med en scoring femten sekunder før slutt sørget for at 14-9 ble til 23-24-tap og exit. Sverige ble europamestere.

– Var ikke bedre

Håndballgutta står med EM-bronse fra 2020 og to VM-sølv fra 2019 og 2017 i nyere tid.

Mamelund vil ikke være med på å dra paralleller fra hans tid på landslaget til dagens mannskap.

– Du kan ikke sammenligne med den tida. Vi var ikke bedre og måtte hele tiden jakte muligheten til å vinne. Norge er i en helt annen situasjon nå. Nå har de bedre spillere i alle posisjoner. Uheldigvis var det små marginer som avgjorde, mener Mamelund.

Haslum-legenden tror Bjørnsen kommer til å riste av seg skuffelsen.

– Han kommer til å legge dette bak seg. Bjørnsen er håndballspiller på toppnivå og er trent til å fokusere på neste match.

KLAR TALE: Erlend Mamelund her fra tapet mot Tyskland i 2016. Til venstre: En ung Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud

Tvedten stemmer i:

– Jeg er helt overbevist om han kommer til å håndtere det veldig bra. Bjørnsen kommer til å få støtte, hjelp og er om mulig en enda bedre håndballspiller i dag enn i går.

– Han kommer nok til å huske dette resten av livet. Men jeg er sikker på at han kommer til å riste det av seg, sier Kjelling.

Nå gjenstår to plasseringskamper for Norge, som i beste fall kan gi femteplass.

Plassen til OL-kvalifiseringen er allerede sikret. Desto bedre sluttplassering, gir en mer overkommelig kvalifiseringsgruppe for Norge mot Paris 2024.

– Nå har de en jobb å gjøre. Det blir nok tøft å motivere seg for å spille to kamper til, men de er gjennomprofesjonelle, sier Mamelund.