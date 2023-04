Marerittuke for landslagsstjernene: – Det har vært helt jævlig

Tre titler er tapt og treneren har fått sparken. Den siste tiden har vært brutal for Flensburg-duoen.

De gikk fire måneder uten et tap (19 seire og to uavgjort), og den tyske storklubben hadde tre titler i sikte: den tyske cupen, European League og Bundesliga.

Men en god steam for Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød og Flensburg-Handewitt tok brått slutt.

I løpet av åtte dager gikk troen om og muligheten for gull over til en enorm skuffelse etter at alt gikk galt.

– Rent sportslig så har det vært den tyngste uken i karrieren min. Det har vært en gedigen skuffelse, forteller Gøran Johannessen til TV 2.

– Det har vært helt jævlig. Såpass ærlig må man være, sier Flensburg- og landslagskollega Magnus Abelvik Rød om den siste drøye uken.

SISTE INNSPURT: Magnus Abelvik Rød er inne i sin siste periode i den tyske storklubben før han vender hjem til norsk håndball. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

– En veldig tøff situasjon



Slik har de åtte dagene sett ut for den tyske klubben før landslagspausen startet mandag:

15.april taper Flensburg med syv mål mot Rhein-Neckar Löwen i den tyske cupen og går glipp av finalen i Final 4. De vinner bronsemedaljen.

Tre dager senere, 18.april, ryker de ut av European League i kvartfinalen når de taper med åtte mål på hjemmebane mot Granollers i returoppgjøret.

23.april er det duket for nord-derbyet i den tyske serien mot Kiel. Der taper Flensburg med ti mål og er ute av gullkampen i Bundesliga.



24.april får treneren, Maik Machulla, sparken.

– Jeg tror alle kjenner seg igjen i at når det ikke går bra på jobb, så er alt litt tyngre. Alt blir litt tøffere, men det er sånn livet er. Livet går videre. Man må prøve å nullstille så godt det lar seg gjøre og angripe de neste tingene som kommer. Men jeg synes helt klart det har vært en tøff påkjenning for skallen, forteller Abelvik Rød.

Uenig i avgjørelsen

Høyrebacken kom til Flensburg i 2017, mens Johannessen sluttet seg til den tyske klubben i 2018.

– Det er en veldig tøff situasjon og utfordring vi står i nå. Og en usikker situasjon. Jeg synes det er kjipt å ikke få muligheten til å kjempe seg ut av den krisen som vi står i. Klubben gjør et drastisk valg, forteller Johannessen.

SPARKEN: Maik Manchulla har fått sparken fra SG Flensburg-Handewitt etter en tøff sportslig periode. Foto: Tayduclam / BILDBYRÅN

Machulla ble ansatt som hovedtrener for det tyske storlaget i 2017. Han har ledet Flensburg til to ligagull, i 2018 og 2019, samt vunnet to sølvmedaljer og en DHB Supercup-triumf i 2019.

Klubben begrunner valget på sine hjemmesider med at den sportslige utviklingen til laget, spesielt de siste kampene tatt i betrakting, har uteblitt.



– Jeg synes det er kjipt. Jeg er generelt uenig med den avgjørelsen. Jeg skjønner ikke hva det skal gi og jeg mener ikke at det er Maik sin feil. Det er mer oss spillere som må gå i oss selv. Han har selvfølgelig ansvaret for oss, men han kan ikke få oss til å levere utpå der. Han kan gi oss muligheten til å gjøre det, sier Abelvik Rød som fikk nyheten via tekstmelding.



– Ble du sjokkert?

– Ja, det ble jeg. Jeg er uenig, slår han fast.

EM-klare

Nå er de to samlet med resten av landslaget for å spille EM-kvalifisering. Onsdag kveld ble de norske håndballgutta klare for europamesterskapet i Tyskland i 2024.

Se Norge-Finland søndag fra kl. 17.45 på TV 2 Direkte og Play

– Det er veldig deilig å komme på landslagssamling igjen og få hodet litt vekk fra det som har skjedd, forteller Johannessen.



KLARE: Gøran Johannessen og de norske håndballgutta ble klare for EM onsdag kveld. Foto: Nikola Krstic

– Men jeg synes det er kjipt at vi får beskjeden om at Maik ikke skal være med oss lenger når vi er bortreist. Vi får ikke snakket med han eller sagt farvel, eller snakket med de andre spillerne i Flensburg om det, legger han til.



Han får støtte fra lagkompisen.

– Jeg føler miljøskiftet er bra for alle for å få en ny energi, sier Abelvik Rød.



Johannessen spilte sin 100.landskamp for Norge onsdag kveld. En glede oppi all skuffelsen som har vært den siste tiden.

– Det er «bare» håndball, men når man har brukt hele livet og disse ni månedene på å sette seg i en god posisjon, og så knuses det... Det er brutalt, sier Johannessen.