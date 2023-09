Manglet ti millioner: – Utrolig bra utvikling

De siste månedene har Kolstad og klubbens daglige leder kjempet en kamp mot klokka for å få de økonomiske endene til å møtes.

For et par måneder siden var behovet rundt regnet ti millioner kroner i økte sponsorinntekter.

– Vi manglet ti millioner i sponsorinntekter i 2023, før prosessen med lønnskutt i sommer, men vi har jobbet med revidert budsjett for både 2023 og 2024 siden i sommer. Vi er atskillig nærmere nå, uten at vi kan gå inn på tall her og nå, sier Jostein Sivertsen til TV 2.

Tror på balanse

Dagen før Kolstad tar imot Kielce til klubbens aller første Champions League-hjemmekamp på trøndersk jord, er det optimisme å spore i Kolstad-leiren – også på den økonomiske fronten.

– Vi har en liten jobb igjen, men det har vært en utrolig bra utvikling siden sommeren. Vi har signert åtte nye sponsorer og mange av sponsorene vi har allerede har steppet opp, så det har vært en kjempebra utvikling på inntektssiden. Vi føler at vi er veldig godt i rute, og vi tror at vi kommer til å være i balanse ved årsskifte.

Dette lover også godt for Sivertsens og Kolstads håp om å beholde sine stjernespillere i Trondheim, som alle godtok et lønnskutt i sommer.

– Ja, vi håper jo absolutt det. Vi ser jo at guttene har lyst til å være her også. Jeg har jo snakket mye med dem, og det er ikke bare en drøm for oss dette, det er jo en drøm for guttene også. De vil jo gjerne at vi skal lykkes og vi har troen på at vi skal få til det, sier Sivertsen.

Neppe utsolgt

Torsdag kveld tar Kolstad imot polske Kielce til sin første Champions League-kamp på trøndersk jord.

Men det blir neppe utsolgt i Trondheim Spektrum.

– Nå ligger vi rundt fem tusen solgte billetter. Det kommer inn billettbestillinger fra øst og vest, og det ser ut som alle har lyst til å komme på kamp nå. Det er kjempeartig, sier Sivertsen.

Kapasiteten i Kolstads Champions League-storstue er på drøye 9000, mens klubben selv har budsjettert med et snittsalg på 7000 billetter til kampene i Europas gjeveste klubbturnering.

NEPPE UTSOLGT: Det blir trolig noen ledige seter i Trondheim Spektrum når Sander Sagosen og Kolstad møter Kielce til dyst i Champions League torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle

Sivertsen tror fortsatt det er mulig å nå det målet.

– Vi håper det, selv om det er et stykke dit fortsatt. Som sagt, det drar seg til veldig nå på oppløpssiden, så vi håper at det blir tett mot 7000.

– Hvordan blir det med Champions League på hjemmebane for første gang?

– Det blir helt ellevilt. Det er helt vanvittig. Det er jo sånn at man har gått og drømt om dette nesten hele livet, og nå er vi der. Vi skal spille mot kanskje et av verdens beste lag, så vi gleder oss bare utrolig masse, smiler Sivertsen.