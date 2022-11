Målvakter i verdensklasse: – Helt avhengig av dem

Er det ting de norske håndballjentene har vært bortskjemte med i en årrekke, så er det å ha målvakter i verdensklasse.

Cecilie Leganger, Heidi Tjugum, Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg-Østhassel er alle blant norske målvakter som har levert på toppnivå for landslaget gjennom tidene.

I årets mesterskap er det veteranene Lunde og Solberg-Østhassel som skal stenge buret for Norge. Det har de gjort med glans så langt.

Forrige kamp mot Ungarn leverte sistnevnte keeper-spill av høy klasse, og hadde en redningsprosent på nesten 50.

– Det er selvfølgelig en god følelse, det er godt å ha med seg litt selvtillit inn i hovedrunden. Men nå ser vi fremover mot neste kamp, sier Solberg-Østhassel.

Sammen med keeper-trener Mats Olsson, Katrine Lunde og mesterskapsdebutant Marie Davidsen utgjør de keeper-teamet.

– Mats er flink til å se oss alle, og dynamikken er veldig god.

GODE KAMPER: Solberg-Østhassel har levert gode kamper i gruppespillet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Katrine Lunde (42) er den store veteranen på laget, og debuterte på A-landslaget for hele 20 år siden.

42-åringen har vært en duo med Solberg-Østhassel i mange år, og de to kjenner hverandre godt. Lunde mener at selv om man ønsker å spille selv, så unner man den andre gode kamper.

– Silje har stått kjempe bra i de to kampene. Selvfølgelig vil man spille selv, men når den andre spiller så bra så er det best for laget.

KJENNER HVERANDRE: Lunde er klar på at hun og Solberg-Østhassel kjenner hverandre godt, og at de unner hverandre å spille gode kamper. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lagvenninne Henny Reistad (23) mener Norge er heldig som har med seg keeper-duoen.

– Vi er veldig heldig som får lov å de med oss år etter år. Det er viktig å ha med seg så gode målvakter i viktige kamper, det er man helt avhengig av.

Reistad er tydelig på at de er viktig for forsvaret når man har målvakter som stenger bakover.

– Når man er trygg på at de redder i visse soner, så blir det lettere å stå forsvar. Da er man tryggere.

AVHENGIG: Reistad er tydelig på at det norske laget er helt avhengig av å ha så gode målvakter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Med et nokså ferskt norsk lag som har med seg hele syv mesterskapsdebutanter, så er det godt å ha noen veteraner. Det er helt avgjørende, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Norge har to av de beste målvaktene i verden. Skal du vinne medalje i et mesterskap, så er du helt avhengig av det, sier TV 2s håndballekspert.

– Jeg er mektig imponert i hvordan Silje Solberg-Østhassel har stått så langt i denne turneringen. Hun holder Katrine Lunde på benken. For et luksusproblem Thorir Hergeirsson har når han skal velge mellom to av verdens beste keepere, slår Svele fast.