Maja (20) om VM-telefonen: – Jeg fikk så puls

Håndball VM på hjemmebane nærmer seg, og en som fikk en stor overraskelse av å bli tatt ut var 20 år gamle Maja Furu Sæteren.

– Det er helt sykt. Jeg fikk telefon fra Tonje (Larsen) i går og jeg fikk så puls, sier Sæteren til TV 2 etter uttaket.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Det er ekstremt stort og veldig gøy. Jeg skjønner det ikke.

Hun spiller til daglig for Larvik og bøtter inn med mål i Rema 1000-ligaen. Sæteren er for tiden toppscorer i eliteserien med et snitt på 9,7 på hennes ni første kamper.

TATT MED: Her presenterer Thorir Hergeirsson Maja Furu Sæteren som en del av landslagstroppen. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Dette er første gangen hun kan ta på seg landslagsdrakta på seniornivå. Hun var en del av laget som vant VM for junior i 2022.



– Jeg hadde så mye energi i går og visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier hun.

– Plass til læring

Landslagstrener Hergeirsson mener de har plass til læring blant troppen på 18 spillere.

– Hun har først og fremst sin styrke i angrepsspill. Jeg skulle gjerne sett at hun var en toveisspiller på dette nivået, slik som Thale var i fjor. Hun er i utvikling og representere spisskompetanse fremover, sier han til TV 2 etter uttaket.

– Når vi har med 18 har vi plass til litt læring. Få med seg det som skjer i gamet, samle på erfaringer og opplevelser og ta det med seg videre.

Modig, men rett

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det er helt riktig at 20-åringen er en del av troppen.

– Det er modig, det er tøft og helt riktig at Maja Furu Sæteren får komme med i troppen, sier han.

MODIG: TV 2s håndballekspert mener det er et modig valg å ta ut Maja Furu Sæteren. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det viser at Thorir ikke bare tenker mesterskapet, men der et OL om et år. Da kan det bli borte noen spille. At hun har fått vært igjennom en slik type og fått litt føling på et mesterskap. Det vil også kunne være viktig når vi kommer til etter OL, hvor det ofte er en del spillere som blir borte, sier Svele.