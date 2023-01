Maja (19) utmerket seg: – Er en soleklar ener

Vipers Kristiansand – Larvik 32 - 29 (18-13)

Vipers er så langt ubeseiret i Rema 1000-ligaen. Onsdag fikk serielederen bryne seg på Larvik, som ligger på en foreløpig femteplass.

Vipers viste tidvis hvorfor de leder ligaen, men møtte god motstand i Larvik og 19 år gamle Maja Furu Sæteren som herjet med Kristiansandlaget.

Sæteren, som kom til Larvik i 2020, ble suveren toppscorer med tolv mål.

– Hun har virkelig markert seg, og kan smile hele veien hjem til forsvar, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

– Hun trøkker til. De har en soleklar ener i Maja, fortsetter Bredeli.

FORNØYD: Maja Furu Sæteren høster skryt etter tapet mot Vipers. Foto: Skjermdump / TV 2

– Helt idiotisk

Selv om Larvik tapte, var de tydelig fornøyd etter kampen.

– Jeg er ganske fornøyd med prestasjonen. At vi ikke knekker når de går fra oss og øker ledelsen er jeg mest fornøyd med, for det har vi gjort i alle andre kamper. Jeg et synes det vi viser er bra og vi så ut som et fornuftig håndballag, sier Larvik-trener Eirik Haugdal.

LIKTE DET HAN SÅ: Larvik-trener Eirik Haugdal var fornøyd med lagets prestasjon mot serieleder Vipers i onsdagens håndballkamp. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var på sin side ikke fornøyd med sitt lags prestasjon, til tross for at de tok seieren.

– Jeg er misfornøyd og vi må putte inn en god del taktisk trening, for her er det mye rart. Først og fremst fordi vi setter kampen på spill og ved å invitere Larvik inn igjen. Vi hyler av gårde og skal skyte etter tre sekunder når vi leder med fire mål med tre minutter igjen.

– Det er taktisk helt idiotisk, og det gjør vi mye av i denne kampen. Så det er ingen grunn til å være fornøyd med denne prestasjonen, sier Gjekstad.

SLAKTER EGEN PRESTASJON: Ole Gustav Gjekstad likte ikke det han så mot Larvik. Foto: Nikola Krstic / NTB

Femmålsledelse

Gjestene hang godt med i starten, og holdt følge med Vipers til stillingen 9-9 halvveis i omgangen. Så rykket de rosa- og svartkledde i fra, og gikk til pause på stillingen 18-13.

Sæteren, som er juniorverdensmester, scoret sju av Larviks 13 mål i første omgang.

Hun fortsatte å klinke til i andre omgang.

Tidlig i omgangen ledet Vipers med sju mål på stillingen 21-14, men i løpet av sju minutter ble luka tettet til 21-19.

Frustrert Gjekstad

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var tydelig irritert over det han så. Etter en time-out kom Vipers sterkere tilbake, og ti minutter før slutt ledet gikk Kristiansand-laget opp i en femmålsledelse.

Men Larvik fortsatte å sette opp gode angrepsspill, og mot tampen av kampen nærmet de seg igjen vertene. Vipers holdt så vidt unna, og kunne feire etter 32-29 seier.

