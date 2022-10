Maja (19) storspilte for Larvik: – Verdensklasse

Byåsen-Larvik 23-25 (10-12)

I siste serierunde ble det en thrilleravslutning mellom Sola og Larvik. Etter tre skader så Larvik ut til å punktere, men de kunne juble etter dramatiske sluttminutter.

En av de som ble skadet under kampen var stjernespiller Amanda Kurtovic. Bakspilleren er ute med en strekkskade.

Larvik kunne dermed kun stille med ti spillere mot Vipers i NM og de var fortsatt skadeskutt til søndagens kamp mot Byåsen.

Men Maja Furu Sæteren tok ansvar søndag kveld i Kolstad Arena.

– Det er veldig gøy å score mål og få den tilliten på banen, sa juniorverdensmesteren til TV 2 etter kampen.

– Det er helt fantastisk hvordan hun kommer inn. Ikke nok med at hun scorer elleve mål, men hun har hvert fall elleve assist også. De skuddene og assistene hun har er verdensklasse, sa Heidi Løke om lagvenninnen.

– Det ser ikke ut som hun er en juniorspiller. Det er ikke lenge til hun er på seniorlandslaget, la håndballveteranen til.

Var skarpest

Byåsen ønsket å kjøre høyt tempo og utnytte at Larvik hadde få spillere å rullere på, men gjestene startet oppgjøret best.

Løke sendte Larvik i en firemålsledelse, 10-6.

– Det har gått veldig bra i snaue 20 minutter. Så får vi se om det holder helt inn, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Trønderne satte inn det ekstra støtet og Anna Huse reduserte til 9-10, før Larviks Maja Furu Sæteren hamret inn fra ni meter.

Til tross for at nåværende målvaktstrener og tidligere landslagsspiller, Kari Aalvik Grimsbø, gjorde comeback i målet under et straffekast, holdt det ikke for Byåsen. Bortelaget gikk til pause med en tomålsledelse.

– Larvik har vært skarpest i denne første omgangen, slo Bredeli fast inn til pause.

Fem minutter inne i den andre omgangen utlignet Caroline Aar for Byåsen og det stod 14-14, men rekruttlandslagsaktuelle, Maja Furu Sæteren, fortsatte å banke inn mål fra distanse for Larvik. Med ti minutter igjen på klokka scoret 19-åringen sitt tiende mål for kvelden.

Byåsen fikk flere muligheter til å komme seg tilbake inn i kampen, men Larvik ble for sterke og vant til slutt 23-25.

Kvinnenes REMA 1000-liga går nå inn i en mesterskapspause.