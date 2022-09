Må samle inn millionbeløp: – Situasjonen er veldig kritisk

Halden Topphåndball jobber på spreng for å samle inn penger for å unngå konkurs.

I ØKONOMISK KNIPE: Halden Topphåndball jobber på spreng for å samle inn penger til klubben. Her avbildet fra august 2020. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg er positiv, selv om situasjonen er veldig kritisk, sier daglig leder, Hans Fredrik Cordt-Hansen til TV 2.

For den siste tiden har NM-sølvvinnerne fra 2018, Halden Topphåndball, jobbet døgnet rundt for å snu økonomien til håndballklubben.

Rundt 2,1 millioner må samles inn før året er omme.

– Hvis det ikke går, så er vi som jobber med dette nødt til å melde tilbake til styret at det må begjæres konkurs. Det er den harde realiteten, slår den daglige lederen fast.

Det var Halden Arbeiderblad som omtalte saken først.

– De neste ukene blir avgjørende

1.oktober har klubben satt som frist for å ha nok penger til å utbetale lønn, betale kreditorer og dokumentere en utvikling overfor revisor.

Til jul må rundt 2,1 millioner være samlet inn. Samtidig jobber de med å sikre den fremtidige driften av klubben i et lengre perspektiv.

– Det er dessverre et drastisk fall i inntekter som har gjort at klubben har havnet der vi er. Kostnadene har holdt seg ca helt likt, så det er ingen som har brukt penger som fulle sjømenn her. Det har vært et nøkternt forbruk, men inntektene har stupt.

Cordt-Hansen forteller at inntektsfallet er ettervirkninger av koronapandemien. Bedrifter har trukket seg ut eller gått inn med mindre, fordi de selv jobber med å komme seg på beina etter pandemien.

Det har også vært færre besøkende i hallen og arrangementer med inntekter, som for eksempel håndballskole, har gitt en lavere inntekt.

Men på kun kort tid har de klart å samle inn en del av summen.

– Vi har fått inn rundt 1,1 millioner nå, og så jobber vi hele veien med å sikre langsiktig drift i tiden fremover, forteller 28-åringen.

– Responsen etter at vi stod frem i byen har vært enorm. Både næringsliv og privatpersoner slenger seg på. Vi hadde et møte med næringslivet på søndag som jeg synes var veldig positivt.

– Og de neste ukene blir avgjørende, legger han til.

Roser spillerne

Etter flere års ventetid får klubben ny hall i Tistedalshallen over nyttår og nye Os Arena om ca ett år.

– Det er det som er så tragisk her – i det vi er i ferd med å få det vi har ønsket og trengt i alle år, så står vi på kanten av stupet til å ikke kunne få være med på det, forteller Cordt-Hansen.

Cordt-Hansen la nylig opp som håndballspiller og føler med Halden-spillerne i situasjonen de står i.

Et negativ resultat kan også påvirke samarbeidsklubbene TTIF, Eidsberg, Gamle Fredrikstad, Sarpsborg og Rolvsøy.

– Lønn skal være en av de sikreste tingene. Jeg er veldig, veldig imponert over hvordan de har tatt de. Stort sett alle medieoppslag har handlet om det og ikke det sportslige, men de tar det med fatning. De skal fokusere på det de får gjort noe med og det er å spille håndball. Så må de stole på at vi andre jobber hardt for å snu det.

– Det jobbes knallhardt, sier den daglige lederen bestemt og er optimistisk.