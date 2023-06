Lunde nådde historisk milepæl: – Det var målet

JUBLET: Katrine Lune var helt enorm for Vipers. Foto: Beate Oma Dahle

Vipers - FTC 28-24



– Det er bare ett ord som kan beskrive henne: Gud. Katrine er den sykeste.



Det sier MVP i Final4, Vipers-spiller Anna Vjakhireva, til TV 2.

På parketten i Budapest var ungarske FTC helt sjanseløse da 43-åringen bestemte seg for å stenge buret.

Hun endte på utrolige 16 redninger og med en redningsprosent på utrolige 47 prosent.

ENORM: Vipers målvakt Katrine Lunde holder pokalen under medaljeseremonien etter finalen i Champions League. Foto: Beate Oma Dahle

Ikke nok med en enorm prestasjon i finalen: Katrine Lunde tok sin sjuende Champions League-triumf i karrieren.

– Jeg synes selv at jeg har prestert bra i min håndballkarriere, sier en beskjeden Lunde til Viaplay etter kampslutt.

– Jeg visste at jeg ville få den, hvis vi vant. Det var målet, sier Lunde til TV 2.

Det endte med firemålsseier for Vipers: 28-24. Til pause stod det 14-13 fordel sørlendingene.

Dermed har Vipers vunnet Champions League for tredje året på rad. Det er tangering av rekorden til Györ.



– Jeg kan fortsatt ikke tro at vi har vunnet. Jeg er ekstremt glad nå og jeg ønsker å gråte. Men jeg har ingen tårer igjen, sier en overlykkelig Vjakhireva i et intervju med arrangøren.



– Hvordan skal dere feire?

– Hardt. Hva kan jeg si? Vi skal nyte hverandres selskap. Nå kan vi slippe oss løs, sier hun til TV 2.

STØDIGE BORTEFANS: Mange hadde tatt turen fra det glade Sørlandet. Foto: ATTILA KISBENEDEK Les mer Svenske Jamina Roberts jubler under CL-finalen. Foto: Beate Oma Dahle Les mer Tuva Hove kunne glise. Foto: ATTILA KISBENEDEK Les mer Foto: ATTILA KISBENEDEK Les mer

Tuva Hove var selvfølgelig meget fornøyd.

– Det laget her er enestående. Det har vi vist nå gang på gang. Jeg er så takknemlig for at jeg er en del av det. Jeg er glad i alle sammen, sier trønderen til TV 2.

Hun serverer følgende melding om Lunde:

– Hun står frem som den stjerna hun er, som vanlig. Jeg er veldig takknemlig for å ha henne på laget.

Vipers toppscorere ble Anna Vjakhireva og Sunniva Næs Andersen med seks mål hver. Finalen var suksesstrener Ole Gustav Gjekstads siste kamp for Vipers.

GLAD: Ole Gustav Gjekstad og Anna Vjakhireva . Foto: Tibor Illyes