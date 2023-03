Lunde kan kåres til verdens beste for første gang: – Rett og slett fantastisk

Året 2022 gikk knirkefritt på parketten for keeperen. Hun vant alt hun tok en del av, og gikk ut av året med seriegull, NM-gull og Champions League-triumf med Kristiansand Vipers. Hun tok også EM-gull med landslaget.

Medaljesankingen har ført til at den rutinerte skuddstopperen er én av kandidatene til å bli årets spiller i verden. Kåringen holdes årlig av Handball-Planet.

Lunde kan vinne prisen for første gang.

– Det er vel fortjent at hun er nominert. Hun hadde et fantastisk år og slutter aldri å imponere. Det er en voksen dame, men hun er like seriøs i treningsjobben og inn mot kamper som alltid. Lunde er fremdeles en av de aller beste i verden, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele.

Gjennom karrieren har Lunde plukket opp en hel haug av meritter fra både OL, VM og EM. Hennes ti internasjonale mesterskapsgull er mest av alle kvinnelige håndballspillere noensinne.

ET BRA ÅR: Katrine Lunde tok seriegull i REMA 1000-ligaen, med Kristiansand Vipers i 22/23-sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Lite tyder på at den 43 år gamle sørlendingen vil levere inn drakten helt ennå.

– Flere keepere har stått lenge, men å holde det nivået over så lang tid vitner om en psyke rundt det å stå i mål, en treningsiver, og dedikasjon. Det er nesten ikke superlativer å hente. Det er rett og slett fantastisk, forteller Svele.

På spørsmål om Lunde kan kalles for tidenes beste keeper har han følgende svar:

– Hun er helt klart én av de beste som har vært. Det er det ingen tvil om.

HYLLER KEEPEREN: TV 2s håndballekspert, Bent Svele, mener Katrine Lunde fortjener all den rosen hun kan få for sitt spill. Foto: Erik Edland / TV 2

Flere norske kandidater

Håndballfans og internasjonale eksperter tar del i stemmegivningen. I tillegg til utenlandske spillere, vil juryen ha hele åtte norske å avgi sin stemme til:

Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), (Silje Solberg-Østhassel (Györ), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Camilla Herrem (Sola), Henny Ella Reistad (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal (Györ), Nora Mørk (Esbjerg) og Vilde Ingstad (Esbjerg).

Bent Svele mener det er god grunn til at så mange av de norske håndballjentene er nominert.

– Norske spillere dominerer i de største klubbene i verden. De vinner mesterskapsmedaljer hele tiden, og er helt der oppe. Mange i utlandet ønsker disse både fordi de er gode i håndball og setter en standard treningsmessig og kulturelt, sier han.

VUNNET FØR: Nora Mørk (31) vant kåringen både i 2017 og 2021. Foto: JURE MAKOVEC

Dette er et resultat av god rekruttering gjennom lang tid.

– Norge har over mange år satt et ordentlig fotavtrykk i internasjonal kvinnehåndball. Det er de som vinner mest. Det handler om dedikerte spillere som trener på en god måte og ønsker å utvikle seg hele tiden, avslutter eksperten.