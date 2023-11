Lunde håper på VM-plass: – Akkurat nå ser det bra ut

TILSKUER: Stjernemålvakt Katrine Lunde er ikke på banen under Norges oppkjøringskamper under Posten Cup. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge - Polen 27-25 (15-10)

Katrine Lunde er på plass under TV 2-sendte Posten Cup som siste oppkjøring før VM, men hun bidrar ikke på banen for Norge.

En lyskeskade fra oktober holder stjernemålvakten ute.

VM på hjemmebane har lenge vært usikkert, men nå håper Lunde å bli klar til mesterskapet på hjemmebane,

– Det går bra med meg, og det går veldig mye fremover med skaden, så jeg håper å trene fullt håndball til uken som kommer, sier Lunde til TV 2 under pausen i søndagens seier over Polen.

PÅ TRIBUNEN: Katrine Lunde, Marie Davidsen og Henny Ella Reistad. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Tror du at du får spille VM?



– Jeg kan ikke si «tror», men jeg håper. Det er andre som tar ut laget. Silje (Solberg-Østhassel) har kommet tilbake og spilt veldig bra. De andre målvaktene har stått på, og det er noen på rekrutt, så det er vanskelig å komme inn. Jeg håper, sier 43-åringen.

Tålmodig Lunde

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har også Olivia Lykke Nygaard og Marie Davidsen i troppen, i tillegg til Lunde og Solberg-Østhassel.

Lunde forteller at det er et møte søndag kveld for å legge opp uken som kommer. VM starter mot Grøndal onsdag kveld.

– Jeg kan ikke risikere at det blir verre heller for egen del, klubb og landslaget. Det er mange ting som skjer. Akkurat nå ser det bra ut. Jeg synes at jeg har vært tålmodig og ikke gjort altfor mye for tidlig, fortsetter Lunde.

TILBAKE: Silje Solberg-Østhassel etter fødsel i august. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin tror landslagssjef Hergeirsson går for veteranene i VM.

– Vi er heldige som har flere dyktige målvakter, men jeg synes Solberg-Østhassel har kommet lenger enn det vi hadde trodd. Jeg tror faktisk at hun får lov til å være med, og hvis Lunde blir klar, tror jeg også hun får det, sier Hammerseng-Edin på TV 2s sending.

Thorir: – Dilemma

Dette sier Hergeirsson om keepersituasjonen i Norges tropp:

– Målvaktsteamet – det store teamet – har fått flere bein å stå på og større ressurser. Vi har fortsatt der at vi kan avgjøre hvilke to som skal gå inn i VM, sier Hergeirsson.

– Vi vet at Katrine trenger tid, men hun er på god vei. Silje var god i går. Det var bedre nivå på motspill i dag, og hun hadde flott redninger, men vi ser at det er et stykke igjen til det vi vet at hun er god for. Det var absolutt godkjent. Marie gjorde en god førsteomgang. Det er mange som vil være med, så det er trenerens dilemma, fortsetter landslagssjefen.

MÅ TA ET VALG: Landslagssjef Thorir Hergeirsson er fortsatt usikker på hvilke keepere han skal bruke i VM på hjemmebane. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

De norske håndballjentene avsluttet Posten Cup med en 27-25-seier over Arne Senstads Polen i siste kamp før VMs åpningskamp.



– Vi går inn i VM med en ganske god følelse. Vi mangler fortsatt noen spillere, og vi gleder oss til å få dem ordentlig inn i troppen. Vi har fått totalt sett tre fine kamper (i Posten Cup). Vi snakket om å få bort tekniske feil i denne kampen, så ble det skuddbom i stedet, men vi spilte god håndball, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.