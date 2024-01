KLAR: Tobias Grøndahl er klar for EM med de norske håndballgutta. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tobias Grøndahl fikk sitt debutmesterskap for de norske håndballgutta i VM for et år siden. Den gang satt Elverums playmaker mer på benken og tribunen.

I det kommende mesterskapet ser det ut til at 22-åringen får en helt annen rolle.

Jonas Wille fortalte i TV 2s podcast «Kommentatorbua» etter EM-uttaket i desember at han skulle gi tydelige roller til alle spillerne. Før jul skulle Sander Andreassen Øverjordet og Tobias Grøndahl få beskjed hvem av de to som skulle få en mer ledende rolle som playmaker.

– Jeg har fått beskjed om at jeg skal være med i troppen og spille en del. Det er jeg selvfølgelig grisefornøyd med. Man drar ned hit og håper på det beste hele tiden, og det å spille mye er akkurat det jeg har lyst til, forteller Grøndahl til TV 2.

Bærumsgutten har vært samlet sammen med landslaget for å spille Golden League mot Danmark, Nederland og Egypt. Der har playmakeren fått mye spilletid og tillit.

– Dette er ferskvare, så hvis du har to dårlige kamper på rad, så er det ikke langt til benken eller tribunen.

– Jeg liker å ha press på meg. Det er opp til meg og jeg må levere - det er akkurat sånn jeg liker det, sier han bestemt.

TV 2s håndballekspert, Ida Alstad, roser 22-åringen for offensiviteten hans.

– Til å være så ung og fersk som han er, så tar han mye plass og kommer med en voldsom energi og selvtillit som smitter over på resten av gruppa. Det er viktig. I tillegg så har han en kompetanse på banen som gjør han hurtig i spillet og han er enda mer playmaker her enn i Elverum, sier Alstad.

De norske håndballgutta setter nå kursen mot EM i Tyskland. Der åpner de ballet mot Polen 11.januar.

I de tre kampene i Golden League har de spilt uavgjort mot Danmark 27-27, vunnet 38-35 over Nederland og tapt mot Egypt 23-28.

– Er vi skadefrie, så er vi absolutt noen å regne med i EM. Det er det ingen tvil om. Nå handler det om å få de som er småskadet på beina og bortimot hundre prosent, sier Grøndahl.

– Jeg går alltid hardt ut og sier vi går mot gull, men har vi hele laget har vi mulighet til å slå alle på en god dag.