Leverte protest: – Ren sabotasje

Runar Sandefjord har levert protest etter hendelse under straffekonken mot Nærbø.

REAGERER: Leif Gautestad (t.h.) reagerer sterkt etter at Rune Haugseng løp bort til egen målvakt under straffekonken. Foto: NTB

– Hvor skal treneren stå? Du har ikke sett Pep Guardiola inne i målfeltet, har du det? Det er ren sabotasje, sier Leif Gautestad.

Runar Sandefjord-treneren er forbannet etter at Nærbøs assistenttrener Rune Haugseng løp forbi hans straffetaker Martin Lindell og bort til Nærbø-målvakt Joachim Søholm Christensen under søndagens straffekastkonkurranse i semifinalen i EHF European Cup.

Det påfølgende straffekastet ble reddet av Nærbøs målvakt.

Nå har Runar Sandefjord levert en protest til Det europeiske håndballforbundet (EHF). TV 2 har sett EHFs bekreftelse på at de har mottatt protesten fra vestfoldingene.

– Vi håper at vi får ny straffekonkurranse og at det blir en reaksjon når ledere opptrer på den måten, sier Gautestad.

– Tror du det kan bli ny straffekonkurranse?

– Jeg kan ikke reglene godt nok. Vi kan ikke la sånne hendelser skje uten at noen tar tak i det. Vi er opptatt av verdier og fair play, og da synes jeg at vi i Norge skal være et foregangsland på det, svarer Gautestad.

Rune Haugseng har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag kveld.

– Jeg hører at de har protestert, og har ikke noen særlige kommentarer til dét - men jeg blir overrasket om protesten blir tatt til følge, sier leder i Nærbø-håndballen, Trond Knutsen, til Jærbladet.

Gautestad er skuffet etter hendelsen.

– Vår spiller ble forstyrret. Vi har reist Europa rundt og har opplevd fair play i Øst-Europa, som noen kanskje mener kan mangle litt fair play, og så drar vi til Jæren og opplever dette. Det er veldig skuffende, sier Gautestad, som ble oppmerksom på situasjonen først etter kampen.

– Jeg sto og coachet målvakten vår der trenerne skal tå på andre banehalvdel. Jeg ble gjort obs på dette i etterkant. Spilleren vår reagerte, sier Runar Sandefjord-treneren.

Det andre finalelaget er serbiske Vojvodina. Tirsdag er det trekning av hjemmebanefordel. Finalekampene spilles 27./28. mai og 3./4. juni.