Landslagstrener raser etter bisarre EM-scener: – Ikke fair play

Spania - Tyskland 23-21

Onsdag ble de siste gruppespillskampene i årets håndball-EM spilt.

I gruppe D ble det høydramatisk, da tre av lagene ville ende med like mange poeng dersom Spania slo Tyskland. Da var det målforskjell som ville avgjøre.

Det var jevnt gjennom hele kampen, men mot slutten kunne seerne legge merke til noe spesielt.

Kastet vekk ballen bevisst

De siste minuttene kan man nemlig se at Spania ikke ønsker å score mål, derimot ønsker de å slippe inn et mål fra de tyske jentene.

De ønsket nemlig ikke vinne kampen med mer enn to mål.

Årsaken til dette er at da ville Tyskland også gå videre, og Spania kunne få med seg poeng inn i hovedrunden.

TRENER: Den spanske landslagstreneren valgte å la jentene sine slippe inn mål mot Tyskland. Det reagerer flere på. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Hadde de spanske jentene vunnet med flere mål, ville Polen gå videre og de spanske jentene hadde stått uten poeng.

Er ikke fair play

Den norske håndballtreneren Arne Senstad er trener for det polske landslaget, som endte opp med å ryke ut av EM etter Spanias seier.

Han sier til TV 2 at han er meget skuffet over å ryke ut på den måten.

– Man blir jo forbanna når man ser at det gjøres på en så bevisst måte. Det er i hvert fall ikke fair play.

Han har forståelse for at Spania ønsker å få med seg disse poengene, men reagerer kraftig på måten det gjøres på.

SKUFFET: Arne Senstad og resten av det polske landslaget er tydelig skuffet over måten de røk ut av mesterskapet på. Her avbildet da han var trener for Storhamar. Foto: Vidar Ruud / NTB

I sluttminuttene kaster først en av de spanske spillerne ballen over på den andre siden, før de i neste forsvar tilsynelatende ser ut til å slippe forbi en tysk spiller med vilje. Da Tyskland setter inn sluttmålet, jubler spanske Paula Argos.

– Vi føler oss jo veldig tråkket på. Det blir gjort så tydelig at de ønsker at Tyskland skal score, de kunne i det minste dekket over det bedre.

Hadde gjort det samme

Nora Mørk så selv de dramatiske sluttminuttene av kampen, og innrømmer at hun har forståelse for den spanske avgjørelsen.

– Jeg ville nok prøvd å skjule det bedre, men jeg hadde nok valgt å gå for de to poengene selv.

Hun håper hun slipper å stå i en slik situasjon.

– Det er utrolig vanskelig. Det er selvfølgelig bittert for de polske jentene, men sånn er det når man blir avhengig av andre sine resultater.

FORSTÅELSE: Nora Mørk sier hun selv kunne gjort det samme dersom hun sto i den situasjonen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Senstad selv mener denne situasjonen burde gitt sanksjoner til Spania, fordi det bryter med Fair Play-reglene. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har likevel besluttet å ikke åpne en sak.

– Det er ingen situasjoner fra kampen som utløser en sak, skriver de, ifølge Ritzau.

Moralsk håpløst

TV 2s håndballekspert forstår frustrasjonen, men er klar på at det er sånn reglene er.

– Moralsk er det helt håpløst, men taktisk er det smart.

Svele mener at dersom man skal unngå slike situasjoner, så må kampene spilles samtidig. Da har man nemlig ikke den muligheten til å telle målforskjell.

– Men når det er mangel på haller og flere kamper som skal spilles, så får man ikke gjort noe med det. Da blir det som det blir.

TAKTISK: TV 2s håndballekspert mener det er taktisk smart av Spania, men at det er moralsk dårlig. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Svele sammenligner det med da håndballgutta ble slått ut av EM i Serbia i 2012. Da valgte Slovenias Uros Zorman å kaste bort ballen ved to anledninger i det kontroversielle sluttminuttet mot Island.

Det førte til at Island og Slovenia kom seg videre, men Norge røk ut.

– Det handler mye om hvordan man pakker det inn selvfølgelig, men det er uansett sånn håndballen er blitt. Det er mye snakk om fair play, men det gjelder kun når det ikke gjelder ditt eget lag.