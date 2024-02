Landslagsstjerne til Vipers: – Deilig å komme hjem

Etter ti år som utenlandsproff blir Silje Solberg-Østhassel å se i REMA 1000-ligaen neste sesong.

Landslagsmålvakten har signert en treårskontrakt med Vipers fra sommeren 2024.

– Det er tid for det nå og det passer fint. Jeg har vært i utlandet i mange år og for hele familien så passer dette bra, forteller Solberg-Østhassel til TV 2.



I 2014 dro den daværende Stabæk-spilleren til danske Holstebro og franske Issy Paris før hun flyttet videre til Ungarn.

COMEBACK: Silje Solberg-Østhassel gjorde comeback på landslaget i november etter å ha født datteren Emma i sommer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Til sommeren går flyttelasset fra Györ til Kristiansand sammen med ektemannen Lars og datteren Emma.

– Vipers har gjort det veldig bra de siste årene. Jeg dro til Györ og utlandet for å vinne Champions League, men så er det Vipers som har stått igjen med trofeet de siste tre årene. Så det tyder på at de har gjort noe bra der. Det blir deilig å komme hjem. Spesielt nå siden jeg har Emma (datteren) og det passer med jobben til Lars (ektemann), sier 33-åringen.



– Er det der du skal få det Champions League-gullet ditt?



– Ja, blir vel det. Må vel hjem for å få det til, sier Solberg-Østhassel lattermildt.

Daglig leder: – Veldig glade



Som TV 2 og Fædrelandsvennen meldte i desember i fjor, var landslagsmålvakten nær overgang til Vipers.

Men klubben har den siste tiden jobbet hardt for å unngå konkurs.

– Det var litt tungt og vondt å se en norsk klubb slite så mye. For min del så tenkte jeg bare at jeg måtte ta dag for dag og håpe at det løste seg. Heldigvis er det en by med mange folk som bryr seg, så de har fått den hjelpen de trenger, sier Solberg-Østhassel om sin kommende arbeidsgiver.

For bare en uke siden fortalte de regjerende Champions League-mestrene at de hadde sikret de økonomiske rammene for resten av sesongen.

– Vi jobber veldig langsiktig med å sette spillerstallen fra sesong til sesong. Så det har vært en lang prosess og vi har vært i dialog med flere aktører for å se hvordan vi skulle ha muligheten til å få henne hjem. Vi har et par samarbeidspartnere som har vært med og hjulpet oss i denne prosessen, sier daglig leder i Vipers, Benedicte Løyland, til TV 2 om signeringen.

LANG PROSESS: Daglig leder i Vipers, Benedicte Løyland, forteller at klubben har jobbet hardt for å dra i land signeringen av Silje Solberg-Østhassel. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er alltid spenning og noen spørsmålstegn underveis. Nå er vi veldig glade for at vi kan stå her og si at hun kommer til oss fra neste sesong, legger hun til.

Klubbkollega med Lunde

Etter 13 år som landslagskollegaer blir Solberg-Østhassel og Katrine Lunde (43) klubbvenninner for første gang.

– Bedre sent enn aldri, sier Lunde lattermildt til TV 2.



– Det blir fantastisk. Det blir bra for oss, for håndballen og for landslaget også. Vi er flinke til å coache hverandre og vi kjenner hverandre godt, legger veteranen til.

DUO: Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel har spilt sammen i 13 år på landslaget og blir nå klubbvenninner for første gang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Selv ser Solberg-Østhassel frem til å utvide samarbeidet de har på landslaget til hverdagen i Kristiansand.

– Det blir veldig spennende. Katrine er en herlig jente, både på og utenfor banen. Jeg gleder meg veldig til å trene med henne i hverdagen og jeg har fortsatt veldig mye jeg kan lære av Katrine. Hun er frykta av spillere i hele verden fortsatt, sier 33-åringen om landslagskollegaen.

