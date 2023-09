Landslagsspiller vender hjem

I EM i 2022 fikk Erik Thorsteinsen Toft sin mesterskapsdebut for de norske håndballgutta. I åpningskampen mot Slovakia hamret bakspilleren inn fem mål.



Bakspilleren har spilt i dansk liga siden 2017. Syv sesonger senere vender han hjem til norsk håndball og klubben han spilte for i en årrekke.

30-åringen har signert en fireårsavtale med Elverum fra sommeren 2024.

– Både jeg og familien kjente på at det kunne være et fint tidspunkt å komme hjem på. Vi savner Elverum med håndballen og alt rundt med venner og familie. Så er jeg heldig som får komme hjem til en såpass bra klubb som Elverum. Jeg har alltid hatt en ønske om å vende tilbake dit, sier Thorsteinsen Toft til TV 2.

– De er i toppen og ønsker å spille ute i Europa. Det er viktig for meg, legger han til.



DEBUT: Erik Thorsteinsen Toft fikk sin mesterskapsdebut for de norske håndballgutta i EM i 2022. I kampen mot Tyskland samme mesterskap ble han kåret til banens beste spiller. Foto: Annika Byrde / NTB

Roser utviklingen

Elverum er fornøyde med å få hjem håndballproffen fra dansk liga.

– Han er en veldig god håndballspiller med klare ambisjoner om å være på landslaget. Han er fortsatt sulten og vil være en perfekt rollemodell for yngre spillere, sier sportsjef i Elverum, Nils Kristian Myhre til TV 2.



TILBAKE: Erik Thorsteinsen Toft returnerer til Elverum etter at han forlot klubben i 2017. Her fra cupfinalen i 2016. Foto: Audun Braastad / NTB

Thorsteinsen Toft debuterte for Elverum allerede som 16-åring og spilte i klubben frem til 2017. Da dro han til dansk håndball og Mors-Thy. Etter fem år dro han videre til KIF Kolding hvor han nå er inne i sin siste sesong før han er tilbake i Terningen Arena.

– Det er en håndballspiller som har utviklet seg voldsomt i Danmark og blitt en landslagsspiller. At han kommer tilbake til norsk håndball er et aktivum for ligaen og for Elverum, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Vil kjempe i toppen

Bakspilleren var med på å ta gull i samtlige norske turneringer i perioden han var i Elverum. Nå ønsker han å ta moderklubben tilbake i toppen etter at Kolstad vippet dem av tronen i fjorårets sesong.

– Vi skal være med å kjempe i toppen. Nå har Kolstad et helt sinnsykt lag som på papiret skal vinne alt i Norge. Med de spillerne Kolstad har hentet er de de største favorittene som noen gang har vært i norsk håndball. Men vi ønsker å kjempe helt i toppen, slår Thorsteinsen Toft fast.

HJEM: Flere av de norske håndballgutta har dratt til norske klubber det siste året. Foto: Nikola Krstic

Flere landslagsprofiler har vendt hjem til norsk håndball det siste året.

Kolstad fikk hjem landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga før forrige sesong. De tre landslagsspillerne var med å vinne klubbens første «trippel». Før inneværende sesong kom Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen til Trondheim-klubben.

Thorsteinsen Tofts klubb- og landslagskollega Sander Andreassen Øverjordet blir også å se i norsk liga og Haslum fra sommeren 2024.