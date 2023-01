Landslagsspiller vender hjem

VM: Sander Andreassen Øverjordet var med da Norge tok 6. plass i årets VM. Han står med 44 kamper for seniorslandslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Etter syv år i Haslum, dro Sander Andreassen Øverjordet til dansk håndball sommeren 2020.

Han spilte to sesonger for danske Mors-Thy før han gikk videre til Kolding.

Og nå har den 26-åringe landslagsspilleren bestemt seg for fremtiden:

Fra sommeren 2024 blir han igjen Haslum-spiller. Bakspilleren har signert en kontrakt på fire år med opsjon på et ekstra.

– Det er flere grunner til at jeg har signert egentlig. Jeg synes det ser veldig spennende ut og jeg har spilt der før. Det er det viktigste. Det er min klubb i Norge. Det å kunne spille for dem igjen etter å være borte i fire år er motiverende i seg selv, sier Øverjordet til TV 2.

NM-FINALE: Sander Andreassen Øverjordet var med da Haslum møtte Elverum i NM-finalen i 2019. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s håndballekspert Bent Svele gleder seg over at Øverjordet vender hjem.

– Det er kanskje litt overraskende at han drar hjem i den alderen, men det er hyggelig å få profiler hjem til den norske ligaen. Det blir et sirkus i den norske ligaen når alle kommer hjem, forteller Svele.

Kolstad har allerede fått hjem landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga. Til sommeren kommer Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen til Trondheim-klubben.

Fra før har Bærumsklubben signert Elverums storscorer Stig-Tore Moen Nilsen.

Haslum ønsker å ta opp kampen mot hardtsatsende Kolstad.

– Det er motiverende å få Haslum opp igjen. Forhåpentligvis oppe i topp seks, sier playmakeren.

– Det er flott at de har ambisjoner og det blir spennende å høre totaliteten i prosjektet. Det er kult at flere lag tar tak nå. Det er litt den effekten vi håpet å få - at flere skulle melde seg på etter Kolstad-prosjektet, sier TV 2s håndballekspert.

Haslum holdt på å rykke ned til 1. divisjon i fjorårets sesong, men berget plassen i play-off. Per nå ligger de på sisteplass i REMA 1000-ligaen. Ingen lag rykker direkte ned i årets sesong, men sisteplassen må spille kvalifisering mot lag nummer tre i 1.divisjon.

– Haslum har hatt en jevnt nedadgående kurve i en lang periode. Det var ett av flaggskipene i herrehåndball og en talentfabrikk av dimensjoner. Det er trist å se og det er ingen tvil om at norsk herrehåndball trenger et lag fra den regionen, sier Svele.