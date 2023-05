Landslagsspiller til dansk toppklubb

Thale Rushfeldt Deila fikk sitt debutmesterskap i november da de norske håndballjentene vant EM-gull, men sesongen ble forkortet for stortalentet.

I mars pådro Rushfeldt Deila seg en ankelskade som setter henne på sidelinjen resten av sesongen.

Bakspilleren rakk å spille 18 kamper i årets sesong av REMA 1000-ligaen og score 85 mål før hun i seriekampen mot Larvik 8. mars måtte ut med en ankelskade.

TIL DANMARK: Thale Rushfeldt Deila. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Som TV 2 meldte i mars, tydet alt på at Rushfeldt Deila hadde spilt sin siste kamp i Molde-drakta. Landslagsspilleren skal ha fått tilbud fra flere Champions League-klubber i utlandet.

Som TV 2 erfarte onsdag kveld har Thale Rushfeldt Deila bestemt seg for klubbfremtiden.

23-åringen har signert for den danske storklubben Odense.

Torsdag bekreftet klubben nyheten. Molde-spilleren har signert for ett år.

– Jeg gleder meg veldig til å start i Odense. De har en veldig spennende lag som jeg gleder meg til å bli en del av. Jeg føler at Danmark er et naturlig steg for meg, sier Rushfeldt Deila i en pressemelding på klubbens hjemmeside.

Hun blir dermed lagvenninne med landslagskollegaene Maren Aardahl, Malin Aune og Ragnhild Valle Dahl. Nåværende Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad blir ny hovedtrener for klubben neste sesong.

Dermed mister Molde nok en stjernespiller etter sesongen.

Fra før er det kjent at moldenserne mister en av sine mest sentrale spillere. Mona Obaidli, som har spilt i klubben hele karrieren. Obaidli signerte nylig en toårskontrakt med danske Nykøbing Falster.