Landslagsspiller på vei bort

EM: Tobias Grøndahl spiller nå sitt andre mesterskap for de norske håndballgutta. Foto: Frode Hoff / TV 2

EM-aktuelle Tobias Grøndahl (22) kan være tapt for den norske serien.

Håndballguttas Tobias Grøndahl har utgående kontrakt med Elverum og etter det TV 2 forstår skal 22-åringen stå mellom å forlenge med Elverum eller forlate klubben.

Nå har Elverum signert en toårsavtale med REMA 1000-ligaens toppscorer og playmaker Mathias Larson (22).

– Jeg er overbevist om at det er det riktige steget i min karriere. Jeg ser frem til å komme til en klubb med stor profesjonalitet i deres og så jeg ser jeg frem til å spille europeisk håndball igjen, og matches mot noen av de beste klubbene i Europa, sier Larson til TV 2.

Dansken har briljert i den norske serien for ØIF Arendal denne sesongen, men blir å se i hvitt og svart fra neste sesong.



– Mathias Larson har vært blant de beste i eliteserien denne sesongen og Elverum viser nok en gang handlingskraft på overgangsmarkedet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Med en slik signering av Mathias Larson er det mye som tyder på at Grøndahl etter all sannsynlighet forlater Elverum, legger Svele til.

Etter det TV 2 erfarer venter Grøndahl på en mulighet i den tyske storklubben SG Flensburg-Handewitt. Den danske Champions League-klubben GOG kan også være aktuell for den norske playmakeren.

På spørsmål om Grøndahl kan være tapt for Elverum, svarer Myhre følgende:

– Tobias har ønsket å utforske et par konkrete muligheter, og det er naturlig at han får mulighet til det. Tobias har vært lojal mot Elverum hele veien, og fortjener denne sjansen. Samtidig har vi vært nødt til å sikre oss med tanke på neste sesong. Det har skjedd i full forståelse med Tobias. Skulle han ikke få realisert de mulighetene som ligger der, så vil vi sette oss ned og snakke sammen. Nå handler det for han om å kunne holde 100 prosent fokus på mesterskapet.



Som 18-åring dro Grøndahl fra Haslum til Elverum i 2019. Gjennom flere sesonger har Bærumsgutten vært sentral i hjemlig liga og i Champions League. I februar 2022 valgte han å forlenge med klubben til sommeren 2024.

– Jeg vil ikke bli en som går ut for tidlig, hopper på det første toget, blir sittende på benken og at det ikke blir den karrieren du helt hadde håpet på. Å bli i Elverum og forlenge tror jeg er det beste for min karriere og så får vi se hva som skjer videre, sa Grøndahl da han forlenget med klubben i 2022.