Landslagssjefen om bisarre EM-scener: – Vi hadde blitt kritisert uansett

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter kampen mellom Spania og Tyskland onsdag, der førstnevntes spillere jublet for baklengsmål for å sikre seg poeng videre i hovedrunden. Det førte til at Polen røk ut av mesterskapet.

Det er delte meninger mellom ekspertene hvor vidt dette er fair play eller ikke.

På en pressekonferanse fredag svarer landslagssjef Thorir Hergeirsson på hva han tenker om situasjonen.

– Når kamper i gruppespillet ikke spilles på samme tid, så er det en mulighet for at slike ting skjer.

Han sier at alle lag ønsker å få med seg mest mulig poeng inn i en hovedrunde, og at han derfor forstår valget til Spania. På spørsmål om han kunne gjort det selv, sier han at:

– Hadde vi stått i den situasjonen og ikke gjort det, så hadde vi blitt kritisert for det. Hadde vi valgt å gjøre det, så kan det være vi hadde blitt kritisert for det og.

Han sier videre at det er noe de som lag får dersom det skulle bli reelt, og han mener at så lenge regelverket er som det er, så vil slike ting skje.

DET SKJER: Landslagssjefen mener at så lenge reglene er som de er, så vil slike situasjoner oppstå. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– For å unngå denne typen situasjoner må kampene spilles samtidig, men med de økonomiske forsetningene som ligger til grunn så er ikke det mulig.

Etter hendelsen gikk den polske landslagstreneren, norske Arne Senstad, hardt ut mot Spania.

Han mente at dette ikke var fair play, og sa at de spanske jentene kunne skjult det bedre.

– Man blir jo forbanna når man ser at det gjøres på en så bevisst måte. Det er i hvert fall ikke fair play, sa en tydelig frustrert Senstad til TV 2 etter at laget hans ble sendt hjem fra mesterskapet.