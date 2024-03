Landslagskeeper Katrine Lunde segnet om på banen

Vipers møtte Romerike Ravens i Rema 1000-ligaen hjemme i Aquarama onsdag kveld.

Etter 21 minutter - på stillingen 9-8 til hjemmelaget - segnet stjernekeeper Katrine Lunde om i målet og hun fikk etter hvert legehjelp.

STOPPET: Kampen ble stoppet i flere minutter da Lunde fikk hjelp. Foto: Skjermdump TV 2 Play

Se video av den dramatiske hendelsen øverst.

Sisteskansen kom seg etter hvert på beina igjen og ble hjulpet av banen rundt tre og et halvt minutt etter at kampen ble stoppet.

TV 2 får bekreftet at det kan dreie seg om et blodtrykksfall for Lunde - og at hun nå er på sykehuset for videre undersøkelser.

Sportskoordinator i klubben, Morten Jørgensen har sammen med trener Tomas Hlavaty vært i dialog med Katrine Lundes søster, Kristine Lunde-Borgersen, som er sammen med Lunde på sykehuset.

– Det har blitt tatt tester for å undersøke at det ikke er noe annet enn blodtrykksfall. Det er ingen indikasjoner på noe alvorlig og alle prøver er så langt positive. Det er er ventet at Katrine er hjemme i løpet av kort tid, sier Jørgensen til TV 2.



HJULPET AV: Katrine Lunde. Foto: Skjermdump TV 2 Play

– Det var en skremmende opplevelse, men heldigvis fikk vi beskjed om at hun virker å være okei. Men jeg ble bekymret, sier Anna Vjakhireva til Fædrelandsvennen.

Kampen ble blåst i gang igjen rundt fire og et halvt minutt senere.

– Vi vet at Katrine har det bra og at hun blir godt ivaretatt på sykehuset. Etter forholdene har hun det veldig bra, sier daglig leder i Kristiansand-klubben, Benedicte Løyland, til TV 2.



PS! Vipers vant oppgjøret 33-27.