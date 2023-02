La opp - så kom skadekrisen

I juni spilte han sin siste kamp i rødt og svart. ØIF Arendal-spilleren følte det var på tide å legge håndballskoene på hylla.

– Jeg ga meg ikke fordi jeg var lei håndball, men fordi det var kanskje tid for noe annet. Jeg angrer ikke på det. Det er ikke noe man kan gjøre i en evighet - å ha full jobb og være sportsmann, forteller Lars Jakobsen til TV 2.

I fjor ble han også far for andre gang. Dermed fikk han mer tid til familieliv og fokusere på jobben i forsikringsbransjen.

Sammen med familien ble pappapermen tilbragt på Fillipinene og Thailand i to måneder.

Men hverdagen skulle kjapt bli enda mer hektisk.

PAPPAPERM: Lars Jakobsen og familien reiste rundt på Fillipinene og Thailand i to måneder før han gjorde comeback på håndballbanen. Foto: Privat.

Skadekrise

I gamleklubben ble flere sentrale spillere skadet, og spillergruppa ble tynnere og tynnere. ØIF-trener Heine Jensen tok kontakt.

– Jeg stiller opp. Så får vi se om jeg blir til hjelp eller blir en belastning, sa Jakobsen til TV 2 2.februar i forkant av kampen mot Elverum.

Dansken banket inn fem mål.

– Det var litt av en overraskelse. Treningen dagen før var litt, ja.. Det var en lang vei å gå, forteller 35-åringen.

– Klassisk overtenning?

– Det var nok det. Jeg skulle bare spille mest forsvar, men plutselig var vi i gang med å score mål. Det var gøy det, svarer han og smiler.

Comebacket ble et faktum, men bakspilleren er klar på at det er kun for å hjelpe klubben og at det blir med ut sesongen. Han er med på trening to-tre ganger i uka og på kamper mellom barnehagehenting, middagslaging og jobb.

– Det er litt hektisk, men jeg gjorde det i fjor. Det er for en kort periode, så jeg kunne si «okei, det skal vi klare». Så har svigermor steppet opp og vært litt ekstra barnevakt. Vi får det til.

HVERDAGEN: Lars Jakobsen sjonglerer jobb, familieliv og håndball ut inneværende sesong. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Skjebnekamp: – Det blir intenst

Nå står siste innspurt av serien for tur og et eventuelt sluttspill. Nå ligger sørlandsklubben på syvendeplass. De åtte øverste lagene går til sluttspill.

Men førstkommende helg skal sesongens første pokal deles ut. Det nye NM-konseptet Final8 kastes i gang på fredag med kvinnenes semifinaler. På lørdag skal herrene spille sine semifinaler.

Se semifinalen ØIF Arendal-Elverum på TV 2 Sport 2 og Play lørdag fra kl. 14.00.

Alle kampene spilles i Sør-Amfi i Arendal.

– Hadde du trodd at du skulle være med på Final8?

– Nei. Jeg trodde jeg skulle kose meg på tribunen med kaffe og vaffel, men det er mye gøyere å være på banen. Det er jeg ganske fornøyd med, forteller en spent Jakobsen.

SEMIFINALE: Lars Jakobsen og ØIF Arendal er i semifinalen i Final8. Der møter de Elverum på lørdag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

ØIF Arendal møter fjorårets trippelmestre Elverum i sin semfinale. Lagene møttes i NM-finalen og sluttspillfinalene i fjor. Da var det Elverum som trakk det lengste strået.

– Jeg tror det blir intenst og at det blir en skikkelig krig. Det har vært mange gøye kamper mellom oss. Jeg har troen på at vi kan overraske. Vi vet godt at de er favoritter, men vi har kanskje en liten hjemmebanefordel.

Det har vært tette oppgjør mellom de to lagene. I inneværende sesong har de vunnet en kamp hver mot hverandre. I februar stakk Elverum av med seieren etter at Tobias Grøndahl scoret på straffe i siste sekund.

– Alt taler for at det blir en intens kamp igjen og tett til det siste. Det blir helt sikkert små marginer.