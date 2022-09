Kuttet opp av lagkameratens tenner – sendt til legevakten

Drammen - ØIF Arendal 32-26 (17-15)

Se kollisjonen i videovinduet øverst!

ØIF Arendal-talentet Fredrik Venemyr fikk bare noen sekunder på banen i tirsdagens bortemøte med Drammen før han måtte gå av med et blodig håndkle over hodet.

18 år gamle Venemyr kolliderte hode til hode med lagkamerat Mathias Larson etter 23 minutters spill i Drammenhallen.

– Den der er fæl, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Etter å ha fått behandling på benken, gikk Venemyr i garderoben.

– Han fikk en dytt fra (Viktor Petersen) Nordberg. Det er det som skjer når kantene løper ut, og så gikk han dessverre inn i vår venstreback Mathias. Den var uheldig. Fredrik fikk kutt, og han må sy. Det var litt uheldig, men sånn er det, sier ØIF-trener Heine Jensen til TV 2.

BLODIG KOLLISJON: Mathias Larson ligger nede etter den voldsomme smellen med Fredrik Venemyr i Drammenshallen tirsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

To kutt i hodet

TV 2 får opplyst at 18-åringen fikk to kutt i hodet etter å fått tennene (!) til Larson i hodet, og at Venemyr dro videre til legevakten for å sy.

TV-bildene viste også at danske Larson fikk sjekket tennene sine av ØIF Arendals medisinske personell. Larson var imidlertid tilbake på banen i andre omgang, men han hadde vondt etter kampen.

Til TV 2 sier dansken at han vet mer om skadeomfanget onsdag.

– Det gjør vondt i tenner, leppe og hode, sier Larson til TV 2.

Larson forteller også at flere tenner er slått tilbake.

TRAFF TENNENE: ØIF Arendal-spiller Mathias Larson fikk undersøkt tennene etter at han ble truffet av lagkamerat Fredrik Venemyr i tirsdagens kamp mot Drammen. Foto: TV 2 Sport 2

– Den beste kampen vår

Det var ØIF Arendal som startet kampen best, men de fikk ikke mer enn en tomålsledelse mot et Drammen-lag som hadde to utvisninger på de drøyt fire første minuttene.

Utover omgangen tok drammenserne mer over og ledet på det meste med fire mål. Til pause hadde Drammen en 17-15-ledelse.

– Starten var rufsete, men vi fikk strammet det til, og etter hvert ble det bra, sa Drammen-trener Kristian Kjelling til TV 2 i pausen.

ØIF Arendal utlignet til 18-18 i begynnelsen av andre omgang, men etter hvert dro Drammen ifra og tok en 32-26-seier.

– Det var utrolig deilig. Det er den beste kampen vår hittil i år. Vi kjempet dem ut av stilen i andre omgang. Det var vi som ville mest, sier sjumålsscorer og tidligere ØIF-spiller Kristian Rammel til TV 2.