Kurtovic og Løke fikk Vipers-bank i comebacket

Det ble tøft for Heidi Løke og Amanda Kurtovic i sesongåpningen da Vipers gjestet Larvik.

TILBAKE: Amanda Kurtovic er tilbake i Larvik-drakta etter at hun dro fra klubben i 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Larvik - Vipers 18-35 (9-18)

Forrige gang Heidi Løke spilte en offisiell håndballkamp var Champions League-finalen 30. mai for Vipers.

I sin første kamp etter fødselen var hun tilbake i Larvik-drakta - mot Vipers. 39-åringen, sammen med hjemvendte Amanda Kurtovic, møtte et stort banner i Jotron Arena med «Velkommen hjem, Heidi og Amanda.»

– Det er fantastisk å være hjemme i hallen igjen, fortalte Amanda Kurtovic.

– Det er deilig å være tilbake. Og for en velkomst. Det setter jeg og Amanda utrolig stor pris på. Jeg ble litt rørt, sa Heidi Løke til TV 2 før kampen.

– Vi må kanskje sette ut et bein, for Heidi løper mye. Det blir viktig å hindre henne i det. Så får vi se om Heidi har tjuvtrent. Jeg regner med at hun har løpt hver dag i halv tolv draget på kvelden, sa Vipers-trener, Ole Gustav Gjekstad, lattermildt før første seriekamp ble kastet i gang.

Storseier for Vipers

Men det ble tøft for Løke og Larvik mot de regjerende Champions League-mestrene, som vant 35-18.

– Det var tungt. Man kjente at man møtte et godt lag, så jeg kjenner det på kroppen nå. Vi gikk for mye sideveis og turte ikke å ta duellene. Vi turte ikke å ha nesen rett på mål. Da blir det vanskelig. Vi turte ikke å stå opp i duellene i forsvar, så de spiller oss ut gang på gang, sier Amanda Kurtovic til TV 2.

– Vi visste at vi møtte det beste laget i verden, så vi visste at det kom til å bli tøft, sier Nora Mørk til TV 2.

– Vi lever ikke i Disneyland

Fire mål fra Kurtovic

Lysa Tchaptchet Defo sendte sørlendingene i en femmålsledelse etter ti minutter spilt, og Norges nummer én de siste årene så seg aldri tilbake.

Til tross for flere tekniske feil begge veier, gikk Vipers til pause med ledelsen 18-9. I andre omgang økte Kristiansand-laget ledelsen ytterligere.

Så kom Heidi Løkes første scoring i Larvik-drakta siden 2011 - ti minutter inn i andreomgang til Jotron Arenas store fornøyelse.

Amanda Kurtovic scoret fire mål i comebacket, men den nåværende storheten, Vipers, ble for sterke for den tidligere storheten Larvik.

Vipers tok dermed sesongens to første poeng med seier 18-35.

– Vi er veldig langt unna Champions League-nivå. Det var en nervøs start fra både oss og Larvik, så det er et stykke unna maks timing, men potensialet er veldig bra, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.