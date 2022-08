Kurtovic: – Kan ikke leve på gamle meritter

2011 i Pamplona - Larvik skrev historie og var det første norske laget til å ta gull i det gjeveste europeiske selskap: Champions League.

Blant gulljentene var Amanda Kurtovic og Heidi Løke. Så dro begge til utlandet for å leve ut profflivet, og nå er de gjenforent i den tidligere storklubben.

– Vi kan ikke leve på gamle meritter. Det er et helt annet lag nå og en annen klubb enn på den tiden. Så vi må begynne et sted og bygge stein for stein, forteller Kurtovic.

Siden gullet i 2011 ble Larvik flyttet ned i 1.divisjon på grunn av økonomisk rot, men har de to siste sesongene spilt i REMA 1000-ligaen.

– Det er fortsatt en lang vei å gå og en gjeld som skal betales. Ting tar tid, men det er hvert fall positivt at de har ambisjoner og mulighet til å hente profiler, sier bakspilleren.

Se serieåpningen Larvik-Vipers torsdag 1.september kl.19.15 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play. Se også alle øvrige kamper i REMA 1000-ligaen på TV 2 Play.

Skal bygge opp igjen

Løke har vært i Larvik to ganger tidligere og var sist i Vipers hvor hun hadde ett år igjen av kontrakten. 39-åringen fikk gå fordi det ble for langt å pendle fra Sandefjord, hvor Løke bor, til Kristiansand.

Nå skal hun være med å bygge opp et Larvik-lag.

– Jeg har vært på lag som har vunnet en del de siste årene, så det å være tilbake til det å bygge opp et lag igjen blir gøy. Jeg gleder meg veldig og er glad for at Amanda er med. Så er vi to litt rutinerte som er med å dra lasset, forteller Løke.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er godt fornøyd med at de to veteranene er tilbake.

– De var det dominerende laget i norsk kvinnehåndball i mange år med disse to på laget. Nå er de tilbake og skal forhåpentligvis slå noen småjenter i ryggen og sparke dem bak for å få dem fremover. Jeg gleder meg veldig til å se Larvik denne sesongen, sier Svele.

– Spennende å se nivået

Landslagskollega og Løkes tidligere lagvenninne i Vipers, Katrine Lunde, tror satsningen til Larvik kan bli bra for nivået i den norske ligaen.

– Det er kjedelig at vi mister Heidi, men sånn er det. Det er selvfølgelig veldig bra for håndballen og det blir gøy å ha dem tilbake. De gir veldig mye av seg selv begge to, så blir det spennende å se nivået. Jeg har hørt rykter om at det er veldig bra, forteller målvaktveteranen.

Og i serieåpningen av årets REMA 1000-ligaen er de regjerende Champions League-mestrene Vipers motstanderne.

– Vi må møte dem en eller annen gang, sier Kurtovic.

– Det blir en tøff start, følger Løke opp.

– Målet er å ikke tape med 50 mål, sier Kurtovic lattermildt.