Kurtovic: – Jeg er sterkere enn før

LARVIK (TV 2): Profflivet i utlandet stod for tur for Amanda Kurtovic. Det ble fem år med med- og motgang.

På torget i Sandefjord har mørket senket seg, men det store grantreet med lyslenker gløder opp en ellers iskald desemberkveld.

Hun har akkurat levert siste eksamen før juleroen senker seg for fullt. Det er første gang på fem år at Amanda Kurtovic tilbringer desembermåned rundt venner og familie i Norge.

– Jeg valgte å ta det valget basert på at nå er det nok. Nå ville jeg bare hjem. Det føltes riktig og jeg angrer ikke et eneste sekund, forteller Kurtovic om beslutningen hun tok i våres.

Men det har ikke gått helt opp for henne at hun er hjemme igjen. For godt.

For i 2017 dro den da 26 år gamle Amanda vekk fra det kjente og kjære i Larvik for å begi seg ut på utenlandseventyret.

Det ble ikke bare en dans på roser.

– Angrer ikke på noen valg

Synet på det som var i Bergslihallen fredag kveld var som å skru tiden tilbake til Larviks glansdager:

Amanda Kurtovic og Heidi Løke krigende inne på linjeposisjonen på parketten der Larvik hadde sin storhetstid.

Med unntak av to opphold i danske Viborg og Oslo-klubben Oppsal, var Kurtovic fast inventar i den tidligere stormakten i norsk kvinnehåndball. Så ønsket hun å leve profflivet i utlandet og satte kursen mot Romania og CSM Bucuresti i 2017.

Deretter gikk turen videre til Györ i 2019. Den norske landslagsspilleren signerte en treårskontrakt med den ungarske storklubben.

Oppholdet ble ikke som hun hadde sett for seg.

– Det var en periode der jeg tenkte at jeg trengte en pause. Bare finne gleden selv først. Og så kom det mer og mer, så fikk jeg en telefon.

Den danske treneren Helle Thomsen, som da trente tyrkiske Kastamonu Belediyesi GSK, tok kontakt og ønsket Kurtovic på laget.

– Så tenkte jeg: «hvorfor ikke prøve det»?

Hun dro dermed til den tyrkiske klubben på en korttidskontrakt tidlig i 2021.

– Det var en helt nydelig opplevelse. Alle menneskene og kulturen. Jeg ble behandla som en dronning fra jeg kom til jeg dro.

Kontrakten med Györ ble brutt og hun avsluttet utenlandsoppholdet med spill i rumenske Dunarea Braila hvor hun stortrivdes.

Det ble totalt fire klubber på fem år.

– Jeg angrer ikke på noen valg jeg har tatt underveis. Selvfølgelig skulle jeg håpet at noen opplevelser var bedre for meg, men det er en del av livet, slår Kurtovic fast.

Savner spesielt én ting

Sandefjord-jenta forteller om perioder med blant annet utestående lønn og et enormt press fra flere personer i og rundt klubb.

Men tiden i øst-europeisk håndball ville hun ikke vært foruten.

– Det som er så rart er at det presset hvor hver eneste kamp handler om liv eller død, er kanskje det jeg savner mest i dag, innrømmer 31-åringen og fortsetter.

– Her i Larvik vet alle at alle gjør sitt beste, og sportslig leder hadde aldri kommet inn i garderoben og kalt oss det ene eller det andre. Jeg savner ikke akkurat den delen, men følelsen av at hver eneste kamp er det viktigste som finnes i den klubben. Det eneste som gjelder er å vinne.

– Lar meg ikke knekke

Sommeren 2022 kom hun hjem igjen og tok med seg flyttelasset til barndomsbyen Sandefjord.

– Jeg har tenkt på det lenge, men alltid kjent på: nå drar jeg hjem, nei, nå tar jeg ett år til. Men nå følte jeg meg mett på det jeg opplevde i utlandet.

– Hvordan var Amanda som dro i 2017 kontra Amanda den dag i dag?

Hun tenker seg nøye om før hun svarer.

– Jeg er ekstremt mye mer moden enn det jeg var da. Sterkere enn det jeg var. Jeg lar meg ikke knekke av ting lenger.

– Jeg angrer ikke på de valgene som er tatt om å dra til det ene eller andre laget. Jeg har opplevd sykt mye. Fått venner og minner for livet. Jeg har opplevd sykt mange rare ting, forteller hun lattermildt og legger til:

– Men alt har forma meg til den personen jeg er i dag og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg er en person som står mye mer opp for meg selv enn jeg gjorde før. Jeg er sterkere enn før.

Ta Larvik til gamle høyder

Det var ingen tvil om hvilken norsk klubb Kurtovic skulle reise hjem til - det ble Larvik.



Og 31-åringen er krystallklar på at selv om hun har vendt hjem til norsk liga, så trapper hun ikke ned på ambisjonene.

– Det er mange som tror det at «nå er hun ferdig». Jeg har hele tiden sagt at motivasjonen er akkurat den samme. Jeg har akkurat lik lyst og iver til å utvikle meg som håndballspiller selv om jeg spiller i Norge. Ja, ligaen i Romania er bedre og det er tøffere kamper, men det er andre ting som er viktigere i livet mitt enn å spille tøffe kamper.

Mye har forandret seg i den tidligere stormakten Larvik siden 2017. Det har vært økonomiske kriser og det er en ny, ung spillerstall.

– Jeg og Heidi (Løke) føler oss litt gamle til tider, forteller Kurtovic og ler. Heidi Løke kom også tilbake til Larvik i sommer.

– Det har gått noen år siden jeg var her sist. Da var jeg en av de unge som hørte på alt det Gro (Hammerseng-Edin) og Karoline (Karoline Dyhre Breivang) sa. Nå kan jeg og Heidi være med å bidra med den erfaringen vi har og ha den rollen som de hadde på den tiden.

Hun utelukker ikke et nytt utenlandsopphold i fremtiden, men nå er Larvik alt i tre år fremover.

– Jeg er fortsatt supermotivert og har lyst til å være med å løfte Larvik igjen.