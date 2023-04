5.mars 2022 var sist Kari Brattset Dale spilte landskamp. Nå er den nybakte moren endelig tilbake for de norske håndballjentene.

Hun ble kåret til VMs mest verdifulle spiller i 2021 og var en viktig brikke på Norges vei til VM-gull.

Med sine 102 kamper for de norske håndballjentene ble det en pause på ett år for Kari Brattset Dale. Linjespilleren og ektemannen ventet barn, og fikk sønnen Nils 1.november 2022.

Og hun var aldri i tvil om at hun ville komme like sterkt tilbake.

– Jeg kjenner egentlig at motivasjonen for håndball er like stor eller egentlig større, fordi jeg har vært borte fra det. Men så er det noe som er viktigere i livet, forteller Kari Brattset Dale og ser ned på sønnen Nils.

MED PÅ TUR: Sønnen Nils er med mamma Kari Brattset Dale på landslagssamling i Ørsta. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Kroppen får et ekstra gir

17.mars gjorde Györ-spilleren comeback på håndballbanen for klubben.

– Kondisjonen var overraskende bra. Så er det muskulaturen ... Hodet vil kanskje mer enn det kroppen vil, men det gikk overraskende greit, forteller Brattset Dale.

– Det var litt uvant med det første blåmerke og å falle på gulvet. Det var lenge siden for jeg har ikke holdt på med det så mye det siste året, forteller hun lattermildt.

Norges forsvarsbauta nyter livet som mor og håndballspiller, men har merket at spesielt en ting har forandret seg drastisk.

LANDSKAMPER: Kari Brattset Dale og Norge skal spille to privatlandskamper mot Montenegro skjærtorsdag og påskeaften. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er en trygghet i hverdagen, samtidig som det gir utfordringer. Man er vant til å ha litt mer restitusjonstid enn nå, sier Brattset Dale.

– Man kjenner litt på det at det er litt uvant. Jeg er en person som alltid har sovet veldig mye, så jeg kjenner at man må tar mer hensyn likevel i hverdagen.

32-åringen roser ektemannen Kristian.

– Jeg får den lille ekstra tiden jeg trenger. Men jeg tror kroppen får et ekstra gir når man får barn. Hadde jeg hatt disse nettene før Nils, så hadde jeg jo ikke skjønt hvordan jeg skulle leve. Men nå går det fint, forteller håndballstjernen og ler.

– Det er veldig rart. Jeg skjønner ikke hvordan det går så bra. Jeg kunne ikke skjønne det før jeg fikk barn, at det går fint med så lite søvn, legger hun til.

– Veldig trygg

Linjespilleren har vært med å å fylle medaljeskapet til Norge med VM-gull, EM-gull og OL-bronse.

Den siste landskampen Brattset Dale spilte for håndballjentene var 5.mars 2022.

Og nå, etter ett år ute av landslaget, er hun tilbake i rødt, hvitt og blått.

Se Norge-Montenegro torsdag fra kl.19 på TV 2 Direkte og Play

– Jeg føler at jeg har vært så glad på alle treningene. Det er helt naturlig og deilig å være tilbake, forteller linjespilleren og smiler bredt.

TILBAKE: Kari Brattset Dale er gjenforent med de norske håndballjentene og er på sin første landslagssamling etter fødselen Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Nå er de norske håndballjentene samlet for å spille privatlandskamper mot Montenegro.

– Det blir veldig gøy. Jeg kommer sikkert til å være litt nervøs og spent, men jeg skal prøve å ha lave forventninger og kose meg på banen.

Landslagssjefen er glad for å ha Brattset Dale tilbake.

– Det var en helt ypperlig mulighet for Kari å komme inn igjen nå. Hun har trent bra og spilt litt kamper den siste tiden, så det var en god samling å komme inn i. Hun har et stykke igjen til toppformen, men det er naturlig. Hun har god tid med tanke på mesterskapet, forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson.

For det er siste landslagssamling før sommeren. Og når neste sesong braker løs, går håndballjentene inn i et år som byr på VM på hjemmebane i desember og OL i Paris sommeren 2024.

BRONSE: Kari Brattset Dale var med da de norske håndballjentene tok bronse i OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg er glad jeg har så god tid. Jeg har god tid til å bli god på slutten av denne sesongen og så får jeg en hel høstsesong før VM og en hel sesong før OL. Jeg er veldig trygg på at jeg kommer til å føle meg som meg selv før det og det er godt.