Kritisk til at kvinner får dømme i VM

I 2017 begynte for første gang også kvinner å dømme i håndball-VM for herrer.

Men ikke alle er glade for den løsningen. I alle fall ikke Christian Schwarzer, som er en tidligere tysk håndballspiller.

– Jeg ville ikke ha gjort det. Menn kan dømme menn, kvinner kan dømme kvinner, sier Schwarzer, ifølge Bild, i sin egen podcast.

Selv vil han understreke at han ikke har noe i mot kvinner eller at han mener de er dårligere.

– Jeg aner ikke hvordan ideen om at kvinner skal dømme menn ble til. Jeg vet ikke om de dømmer bedre eller dårligere. Det er bare min mening, sier tyskeren til avisen.

DØMMER VM: Maike Merz dømmer VM for herrer, selv om bildet riktignok er fra kvinnenes Champions League. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slår tilbake

Maike Merz og Tanja Kuttler er et av de kvinnelige dommerparene i VM, men de tar seg ikke nær av kritikken.

– Det fine er at vi ikke ser noen forskjell i det hele tatt. Vi føler oss fullt akseptert.

De er ikke enige at det er forskjell på kjønnene.

– Vi har alltid følelsen av at vi har et godt forhold til både spillere og trenere, og at det ikke spiller noen rolle hvem som dømmer, sier Kuttler ifølge Handballer.

– Gammeldags og pinlig

TV 2s håndballekspert Bent Svele blir bare oppgitt over Schwarzers uttalelser.

– Det er nesten sånn at han gjør det bare for å komme tilbake i rampelyset. Sånn retorikk er gammeldags og pinlig. Dette har ingenting med kjønn å gjøre.

Også i Rema 1000-ligaen er det kvinnelige dommere for herrene. På grunn av at de har gjort seg fortjent til det, sier Svele.

– De blir satt opp til å dømme, og da vi setter vår lit til at det er riktig. At folk i 2023 skal melde slik fordi det er et annet kjønn, blir for meg meningsløst.

Tysklands landslagskaptein Johannes Golla har ingen problemer med å ha kvinner som dommer.

– For meg er det ingen forskjell på hvem som styrer spillet. Det er jo et dommerpar som dømmer hjemme i Bundesligaen og her i VM (Merz og Kuttler). Vi hadde dem også i en vennskapskamp mot Island. Det var god og respektfull kommunikasjon på banen, sier han ifølge danske TV 2.