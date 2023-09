Kritisk Berge: – Godt stykke igjen

SEIER: Til tross for seier er ikke Christian Berge ikke fornøyd med slutten.

Kolstad kunne vinne med et tosifret antall mål, men Bergen klarte å pynte på resultatet på tampen.

Bergen – Kolstad 25–32 (12–16)

Nyopprykkede Bergen tok imot de regjerende seriemesterne i første serierunde i Rema 1000 liga.

Kolstad stilte uten stjerneduoen Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen, som begge ikke ble spilleklare på grunn av skade.

Det skulle ikke stoppe Kolstad i å sikre sine første to poeng for sesongen. De slo Bergen med sju mål, selv om det lenge så ut til at de kunne slå hjemmelaget med flere.

Det likte Kolstad-trener Christian Berge dårlig.

– Det er perioder som er bra. Det var dårlig inn mot slutten som gir et veldig dårlig avtrykk på kampen til slutt. Vi har et godt stykke igjen.

– Det skorter på samhandling ett og slett syns jeg, både offensivt og defensivt. Vi legger en plan på det, men kommer ikke helt i mål, sier Berge til TV 2 etter seieren.

– Jeg synes vi gjorde en mye bedre gjennomført kamp enn mot Arendal. Jeg synes likevel at vi bør vinne klarere, men sett under ett defensivt og offensivt ser det mer akseptabelt ut enn i 60 minutter mot Arendal, sier Gøran Johannessen til TV 2.

– Til tider hakket det i dag også, men det var en bedre og mer gjennomført plan enn mot Arendal, hvor det var tut og kjør. I dag gjorde vi som vi ville.

Første omgang startet bra for Kolstad, som etter fem minutter ledet med tre mål. Bergen ville derimot ikke la serielederne få en enkel kamp.

Etter 19 minutter var stillingen 9–9. Etter dette tok Kolstad føringen igjen og Bergen klarte aldri å hente seg opp igjen.

– Det er ett voldsomt trykk. Vi må være tidligere ute, være bedre forberedt og stå tettere, sa Bergen-trener Fredrik Tønne til TV 2 i pausen.



Bergen klarte aldri i ta igjen ledelsen Kolstad gikk i garderoben med. Det så ut som at Kolstad kunne sikre seg en tosifret ledelse, men Bergen klarte å pynte på resultatet til slutt. Kampen endte 32–25 til Kolstad.