Kontroversiell VAR-debut i norsk håndball: – Den er streng

I en vill semifinalethriller mellom Sola og Storhamar ble videodømming tatt i bruk for første gang.

Storhamar 26-29 Sola

I NM-semifinalen oppsto et historisk øyeblikk. For første gang ble videodømming prøvd ut i norsk topphåndball.

En dytt fra Storhamars Mia Zschocke i forkant av Kristiane Knutsens 13-12-scoring for Sola gjorde at dommerne gikk bort til VAR-skjermen.

Etter en nøye titt ble Zschocke utvist. Feil, ifølge TV 2s kommentatorer.

– Det synes jeg er strengt. Den var veldig streng, etter å ha sett det, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Soleklar tominutter, men hadde man gjort mer med spilleren, så kanskje (utvisning), sier TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Sola til finale: – Betyr så masse

Selve semifinalen ble også litt av et drama. Lagene fulgte hverandre tett som hagl, men til slutt var det Sola som kapret finalebillett med 29-26-seier.

– Det betyr så ekstremt mye. Jeg er så stolt. Jeg kjenner tårene kommer frem, sier Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2.

TIL FINALE: Maja Magnussen og Sola er klar for NM-finale. Foto: Christoffer Andersen

– For at vi som litt mindre klubb skal få frem og beholde gode spillere, så må vi spille i Europa. Vi visste at vinner vi i dag, så er vi sikret en Europaliga-plass neste år.

Sola møter vinneren av Vipers og Byåsen i NM-finalen.

Sabler egen spiller: – Juniorfeil

Dommer Christoffer Fjeldskår ga følgende beskjed til Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter utsvingingen:

– Vi er ikke tjent med å ha de situasjonene der. Der må hun bare la hun gå.

UTVIST: Her får Mia Zschocke marsjordre fra dommer Christoffer Fjeldskår. Foto: Christoffer Andersen

Det er Storhamar-treneren enig i.

– Det er jo ikke lov... Hun har ikke sjans gå på ball. En skikkelig juniorfeil, sier Gabrielsen i pauseintervjuet med TV 2.