Kontrollkomitéen mener «Lio-avtale» bør under lupen

I september kunne TV 2 avsløre at Norges Håndballforbund (NHF) ved flere anledninger har kjøpt tjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL) uten at oppdragene var på anbudskonkurranse.

Dette skjedde samtidig som håndballpresident Kåre Geir Lio tjente rundt 1,5 millioner kroner årlig fra stiftelsen - og mottok omtrent det samme fra NHF for jobbe fulltid som håndballpresident.

TV 2 har også kunnet avsløre at NHF har kjøpt tjenester fra tidligere visepresident Bente Aksnes´ private selskap. Heller ikke disse oppdragene ble lagt ut på anbud.

Fra flere hold har rolleblandingene blitt kritisert.

NHFs kontrollkomité satte derfor i gang en egen habilitetsundersøkelse av saken.

– Vi har stilt flere spørsmål om dette til forbundsstyret, og opplever at de har gjort et grundig arbeid i å besvare disse, sier Gry Nergård, leder i kontrollkomitéen.

TYDELIG: Kontrollomitéens leder Gry Nergård er klar på at NHF må skjerpe rutinene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Etterlyser flere tiltak

I konklusjonen slår kontrollkomitéen fast at håndballforbundet bør gjennomføre en rekke tiltak (se faktaboks lenger ned).

Dette skjer etter at Kåre Geir Lio uttalte til VG at han etter ti år som håndballpresident ikke tar gjenvalg i 2025.

Da har han i mange år vært frikjøpt som administrerende direktør i stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL).

NHF vedtok nemlig i 2017 å ansette Lio som fulltidspresident, og har siden den gang bladd opp rundt 1,5 millioner kroner årlig fra håndballfellesskapets penger for å kompensere direktørlønnen Lio hadde i NNL.

Men Lio sluttet ikke å jobbe for NNL.

I stedet fikk han innbakt i presidentkontrakten at han kunne gjøre oppdrag for stiftelsen privat.

Siden har han mottatt nesten dobbel inntekt på til sammen rundt tre millioner kroner.

Denne muligheten er noe kontrollkomitéen ønsker at NHF ser nærmere på:

«Selv om Forbundsstyret (FS) har kommet til at Presidentens bierverv så langt ikke er i strid med avtalen, bør det vurderes om NHF er tjent med å inngå avtaler med heltidsansatte som tillater så omfattende bierverv med hensyn til art og omfang som dagens avtale gjør,» skriver kontrollkomitéen.

Ber om bedre loggføring

Også andre aspekter med presidentavtalen stiller kontrollkomitéen et spørsmålstegn ved.

Blant annet at håndballpresidenten, gjennom sin avtale, skulle ha bedt om en forhåndsgodkjenning fra NHF da han gjorde oppdrag for sin private arbeidsgiver NNL.

Mens Lio viser til at det i presidentinstruksen står at dette baseres på «tillit», er kontrollkomitéen tydelig på at dette burde loggføres i større grad.

«Dokumentasjon av godkjenning, og eventuelle vurderinger gjort i forbindelse med dette, bør nedfelles skriftlig,» skriver komitéen.

De anbefaler også at den generelle presidentavtalen blir gjennomgått fram mot neste håndballting.



TJENTE PÅ NHF: Bedriftene som Kåre Geir Lio og tidligere 1. visepresident Bente Aksnes jobber i privat har solgt tjenester til Norges Håndballforbund. Foto: Trond Reidar Teigen

«Etter kontrollkomiteens mening bør forbundsstyret sette presidentens ansettelsesavtale (den generelle avtalen som skal ligge som mal for senere ansettelser) på listen over dokumenter som skal gjennomgås fram mot tinget i 2025», skriver kontrollkomiteen.

Kontrollkomitéen ber også håndballstyret om å vurdere hvorvidt den neste presidenten skal få samme mulighet som Lio, nemlig å jobbe utenfor vervet som frikjøpt president.

– Av habilitetsårsaker skal ikke presidenten selv ta del i denne rutinegjennomgangen, sier Nergård.

Lio: – Klokt av kontrollkomitéen

Håndballpresident Kåre Geir Lio ser ingen problemer med at kontrollkomiteen ber om en gjennomgang av hans generelle ansettelsesavtale, president-instruks og fullmakter.

– Saken har vært grundig belyst og behandlet av både forbundsstyret og kontrollkomitéen. Det synes jeg er fint, og jeg tar uttalelsene til etterretning. Jeg er samtidig veldig glad for at forbundsstyret har vært tydelig på at jeg har gjort en god jobb, og på at Norges Håndballforbund har hatt en fin fremgang i perioden, og på at jeg har forholdt meg til gjeldende avtaler. Jeg er også glad for at kontrollkomitéen har tatt dette til etterretning, skriver Lio i en e-post til TV 2.

Kontrollkomitéens anbefalinger NHF må bedre rutinene for forhåndsgodkjenning av presidentens oppgaver utenfor det å være president. Disse oppgavene må nedfelles skriftlig.

NHF bør gjennomgå vilkårene i presidentens ansettelsesavtale frem mot tinget i 2025. Dette gjelder også presidentinstruksen og fullmaktene presidenten har.

NHF bør vurdere om forbundet er tjent med å inngå avtaler med heltidsansatte som tillater dem å ha omfattende bierverv.

NHF må gjøre endringer i flere dokumenter og rutiner med tanke på god praktisering av habilitet og åpenhet. Det må lages en oversikt over hvilke dokumenter det gjelder, og lages en tidsplan for når dokumentene skal gjennomgås.

NHF bør bedre rutinene for å føre skriftlige vedtak og protokollførsel, slik at avgjørelser som er tatt blir etterprøvbare.

Det må gjøres rutinemessige gjennomganger av habilitetsreglene i hele organisasjonen.

NHF må vurdere om reglene rundt habilitet og sentrale prinsipper bør bedres, slik at mindre bruk av skjønn er nødvendig.

– I hvilken grad opplever du det at kontrollkomitéen ber om en slik gjennomgang som kritikk av hvordan du har utøvd din president-rolle?

– Jeg opplever at kontrollkomitéen ber om at det blir sett på hvordan rutiner og avtaler skal se ut i norsk håndball i fremtiden. Det høres klokt ut, skriver Lio til TV 2.

Håndballpresidenten svarer ikke konkret på TV 2s spørsmål om hvorfor det i så fall skulle vært nødvendig å gjennomgå presidentavtalen dersom den hadde fungert optimalt?

– Jeg er ikke den rette til å kommentere hvordan avtalene har fungert for norsk håndball, så her vil jeg henvise til forbundsstyret ved Jarl Martin Møller, skriver han videre.

Styret skal se på presidentinstruksen

Styremedlem Jarl Martin Møller er en del av det samme forbundsstyret som TV 2 tidligere har fortalt har blitt personlighetstestet av Kåre Geir Lio.

Nå er det altså de som skal se nærmere på presidentavtalen.

PERSONLIGHETSTESTET: Disse styremedlemmene i Norges Håndballforbund har alle blitt personlighetstestet av Kåre Geir Lio. De samme styremedlemmene skal avgjøre hva som skal skje i habilitetssaken. Foto: Svein André Svendsen/Handball.no

Styremedlem Jarl Martin Møller uttaler seg i den samme e-posten som TV 2 har mottatt fra Kåre Geir Lio - gjennom NHFs kommunikasjonsavdeling.

Møller innleder med å være tydelig på at forbundsstyret mener at Kåre Geir Lio har levert «meget godt på områdene en håndballpresident har ansvar for».

Likevel akter de å gjøre som kontrollkomitéen anbefaler.

– Lio har samtidig hatt adgang til å gjøre enkelte oppdrag utenfor egen organisasjon. Dette er nedfelt i de avtaler han og forbundsstyret har inngått og forholdt seg til. Samtidig er det naturlig at det sittende forbundsstyret legger fram forslag til hvordan avtaleverket skal forbedres i fremtiden. Vi er en medlemsorganisasjon som skal være lydhør, som hele tiden skal lære, og som skal ta grep for å følge og tilpasse oss de krav samfunnet og organisasjonen stiller, skriver Møller til TV 2 og legger til:

– Presidentinstruksen vil være ett av de dokumentene som legges fram for styret for eventuell oppdatering og revisjon.

UNDER LUPEN: Kåre Geir Lios presidentavtale skal gjennomgås av styrekollegene han selv har personlighetstestet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

NHF skal bedre oversikt

Kontrollkomitéens leder Gry Nergård opplyser at de ikke har mulighet til å gjøre annet enn å stille spørsmål og legge fram anbefalinger til styret.

Hun håper uansett at håndballforbundet nå tar lærdom av de konkrete sakene som er blitt belyst.

– Vi ser det som viktig at vi får opp bevisstheten om habilitet i Norges Håndballforbund og at rutinene skjerpes. Dette er en rutine på å gå gjennom habilitetsreglene med jevne mellomrom, sier Nergård.

Som et konkret grep er NHF og generalsekretær Erik Langerud bedt om å lage en oversikt og plan for revidering av NHFs «rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet».

Et arbeid som vil starte umiddelbart.

– Administrasjonen skal nå utarbeide en oversikt over aktuelle styringsdokumenter, og så legge disse fram for styret. Dette inkluderer både en oppdatering av de eksisterende dokumenter – og implementering av nye der dette er nødvendig. Styret vil deretter legge en tidsplan for det kommende arbeidet. Det er her sentralt at dokumentene skal gjelde hele norsk håndball, det vil si både sentralleddet og de seks regionene. Arbeidet vil ha høy prioritet, og mye av dette vil sluttføres i løpet av høsten, forklarer Erik Langerud.

Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud (til venstre) og president Kåre Geir Lio under avkast for REMA 1000-ligaen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hva er i dine øyne de største læringspunktene, og forbedringene, som disse sakene om habilitet har avdekket?

– Jeg har ikke rangert hva som er «størst» eller «viktigst». Dette blir en del av de prioriteringer som styret skal gjøre når de aktuelle dokumenter er fremlagt. Det er likevel naturlig at deltakelse i diskusjoner knyttet til for eksempel innkjøp, og tydeligere vurderinger knyttet til habilitet, blir sentralt. I tillegg, som kontrollkomitéen også påpeker, må vi få på plass større grad av skriftlighet og protokollførsel, og vi må se på metodikker og systemer som sikrer en større grad av bevisstgjøring rundt våre rutiner. Dette gjelder i hele organisasjonen, både blant ledelse og øvrige ansatte, og vi må sikre denne bevisstgjøringen med en jevnlig frekvens, konstaterer Erik Langerud.