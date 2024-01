Konkursfrykt i Vipers: – Det er veldig kritisk

Vipers kjemper for å overleve som klubb. Nå har spillerne tatt grep for å få inn mer penger.

– Det er veldig kritisk, sier daglig leder i Vipers, Benedicte Løyland, til TV 2.

Hun beskriver den økonomiske situasjonen i Kristiansand-klubben, som desperat trenger penger inn for å unngå konkurs før sesongslutt.

– Jeg kan ikke gå inn på en konkret sum, men det er en del, sier Løyland.

I fire timer mandag hadde Vipers-spillerne en ringerunde til bedrifter for å be om penger.

PREGET: Katrine Lunde og Vipers-spillerne ringte bedrifter i et forsøk på å få inn penger til toppklubben. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Saken ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

– Jeg synes det er tøft. Jeg tenker først og fremst ikke på meg selv, men jeg tenker på hva det betyr for byen og barna. Ringvirkningene er så mye større enn én enkelt person. Selvfølgelig kjenner jeg på det. Jeg får en klump i halsen og får tårer, sier Vipers-målvakt Katrine Lunde til Fædrelandsvennen.



– En tøff situasjon

TV 2 snakker med Løyland etter ringerunden.

– Vi får vente og se. Noen trenger tid til å tenke også. Vi kunne ønsket oss at et hadde vært mer, sier hun.

Løyland beskriver 2023 som et tøft år for Vipers.

– Vi har hatt en kjempeøkning på reisekostnader. Den norske kronen er ikke akkurat sterk, og vi har mange utgifter i euro. Det er noe man bare må forholde seg til når man spiller i Champions League, sier Løyland.

I TOPPEN IGJEN: Vipers leder Rema 1000-ligaen med to poeng på Storhamar og én kamp til gode. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er også tøffe tider i næringslivet her nede, så det er dessverre et par samarbeidspartnere som har gått konkurs. Det er egentlig en sammensetning av ganske mange ting som gjør at vi står i en tøff situasjon.

Vipers-sjefen sier at klubben har «tatt så mange grep som mulig» for å kutte kostnader.

– Vi jobber med å se på noen løsninger sammen med samarbeidspartnere, og så er vi i dialog med Kristiansand kommune. Vi jobber med flere ting for å prøve å sikre veien videre, sier Løyland.

Overfor Fædrelansvennen vil ikke Løyland svare på om det er aktuelt med lønnskutt i Vipers.

Roser spillerne

Vipers har også tatt grep før neste sesong med et kutt på fem millioner kroner i budsjettet.

– Vi har tatt noen grep samtidig som vi skal være et godt Champions League-lag. Den øvelsen tror jeg vi har klart å lykkes ned. Nå står kampen for resten av sesongen, sier Løyland.

– Og det står om overlevelse?

– Ja, det gjør det, svarer hun.

– Når forfaller regningene?



– Per nå har vi ingen ubetalte regninger. Vi har vært flinke der. Det vil vi fortsatt være, sier Løyland.



Løyland roser Vipers-stallen for hvordan de har respondert på klubbens økonomiske situasjon. Det var spillerne selv som tok initiativet til ringerunden.

– Det er helt enormt. Hvilke verdensmestere hadde sittet og ringt rundt til bedrifter for å høre om de kunne støtte oss med en tusenlapp eller ti? Det er helt utrolig. Jeg kan ikke få rost dem nok, sier hun, og fortsetter:

– Én ting er at Vipers er tre ganger Champions League-mestere og verdens beste kvinnelige håndballag, men det er de søren meg utenfor banen også,

