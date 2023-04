Kommer til å savne spesielt én ting: – Du føler deg uslåelig

KIEL (TV 2): Han dro ut som en læregutt og et ni år langt proffliv i utlandet er ved veis ende. Nå venter et nytt liv på og utenfor banen.

Han sitter fremoverlent og tar en god titt på bildet. Håndballstjernen trekker på smilebåndet.



– Det er noe kviser og kilo siden.



Og etter et lite sekund med stillhet kommer latteren.

– Du må være frekk, uredd og ta sjansen din når du får den, ljunger det fra høyttaleren.



På skjermen lyser en ung trøndergutt opp. En 18 år gammel håndballspiller som nettopp har fått landslagsdebuten sin.

Og som snart skulle på utenlandseventyr.



Med en drøm om å bli best i verden.



Han gikk bestemt ut på den store scenen og fyrte av et skudd som ble starten på noe stort.

De tre store ligaene og forvetninger

Vårsola har endelig meldt sin ankomst til den tyske havnebyen. For mange er det et tegn på at sommeren nærmer seg med stormskritt.

For en håndballstjerne er det et tegn på at sesongen utpå parketten snart er over og titler skal kjempes om. Trofeer skal løftes.

Men midt mellom slagene får han tatt en liten pust i bakken. En sjelden kampfri uke for THW Kiel gir muligheten til å pleie en kropp før det hele braker løs.

En stor slurk av cappuccinoen og Sander Sagosen er klar for å mimre. Klar for å se tilbake på de ni årene han har levd proffdrømmen i utlandet.

HJEM: Sander Sagosen har ikke bodd i Trondheim siden han flyttet til Haslum i 2013. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ni år høres lenge ut, men det har faktisk gått veldig fort, forteller han.

Tre klubber i tre store ligaer i tre år av gangen. Han har vært nysgjerrig og hatt lyst til å begi seg ut på forskjellige utfordringer.

Fra gutterommet på Charlottenlund i Trondheim dro Sagosen til Haslum som 18-åring. Ett år i Bærumsklubben der han jobbet ekstremt hardt for å kunne stå imot tyngre og sterkere krefter.

For allerede året etter, sommeren 2014, dro han videre. Over Skagerak til den danske storklubben Aalborg.



– Hvem var Sander i 2014 kontra nå?

– Sander i 2014 var veldig ambisiøs. Han hadde veldig troen på seg selv og var veldig hardtarbeidende. Og det føler jeg at jeg har stått ved hele utenlandsoppholdet mitt: Jeg vet at jeg selv må gjøre jobben hele tiden.

2013 vs. 2023: Sander Sagosen dro fra norsk liga i 2014 og returnerer nå til sommeren. Foto: NTB og Yngve Sem Pedersen/ TV 2

– Jeg ble mer og mer strukturert på hvordan jeg skulle trene i tiden i Aalborg. Jeg hadde en far som sendte melding i slutten av måneden og spurte om jeg hadde satt opp månedsplan med tanke på at jeg skulle legge opp mine egne økter.



– Det er en fysikk som virkelig ... Ja, det har blitt lagt på noen kilo. Det ser jeg nå, legger han til og ser på bildet fra 2014.



DANMARK: Sander Sagosen spilte tre sesonger for den danske storklubben Aalborg. Foto: BO AMSTRUP

Tre år hadde passert. Og som nybakt dansk mester, gikk flyttelasset ytterligere sørover i 2017.

– I Paris kom jeg inn som læregutt som 21-åring. Der fikk jeg spille med de spillerne jeg hadde sett opp til som liten.

På rekordtid fikk han en sentral rolle i storklubben Paris Saint Germain - PSG - der han spilte med verdensstjerner som Nikola Karabatic, Mikkel Hansen, Thierry Omeyer, Uwe Gensheimer, Daniel Narcisse og Luc Abalo.

Sagosen ble også fransk mester.

FRANKRIKE: Sander Sagosen spilte i PSG fra 2017 til 2020. Foto: Vidar Ruud

Nok en treårsperiode var over.

Neste stopp: die stärkste Liga der Welt. Bundesliga. Og majestetiske THW Kiel.

– Jeg vet at det har vært store forventninger til at jeg skal komme inn å prestere de stedene jeg har vært. Det føler jeg at jeg har gjort.

– Du lærer mye om deg selv når du blir dratt ut av en gruppe og putta inn i en ny prestasjonsgruppe der du skal inn og prestere med en gang. Og det å klare å ha fokuset på rett sted når du vet du skal videre til ny klubb.

– Jeg har lært ekstremt mye som håndballspiller, men også som person.

DEN SISTE TIDEN: Sander Sagosen er inne i siste periode som utenlandsproff. Foto: Anja Borg / TV2

– Var egentlig ikke planen

En nå 27 år gammel verdensstjerne ser utover det som nå har vært «hjembyen» i snart tre år.

Om kun en drøy måned kjøres flyttelasset fra Tyskland og Kiel, og hjem igjen til Norge. Hjem til hans kjære Trondheim.

HAVNEBY: Sander Sagosen har de siste tre årene bodd i den tyske byen Kiel. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hadde du trodd du skulle reise hjem nå?

– Nei. Det var egentlig ikke planen. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle spille hjemme i Norge igjen. Men når dette kom opp var det en drømmesjanse.

«Dette» er det mye omtalte Kolstad-prosjektet. Trønderklubben satser hardt. Og vil bli best i verden. Akkurat som en ung Sagosen tenkte og fortsatt jobber for hver dag.

PRESENTERT: Høsten 2020 ble Sander Sagosen presentert som Kolstad-spiller fra sommeren 2023. Foto: Terje Bendiksby

Nå kommer han hjem etter ni år og bytter ut et utenlandseventyr med en trøndersk drøm.

– Hva kommer du til å savne mest?

– Her i Kiel er det noe unikt hver gang vi springer inn i hallen. Det er utsolgt, det er ti og et halvt tusen publikummere og et enormt trøkk. Det er det kicket man kommer til å savne mest.

– Eller når du reiser på bortekamper, det er utsolgt og du har fem tusen som står og piper, rekker finger og spytter på deg nesten. Det kommer man til å savne.

– Du føler deg uslåelig når du står utpå der. De kan rope så mye de vil, men du skal egentlig bare vise dem at dette påvirker meg ingenting.

TAKKNEMLIG: Sander Sagosen ser tilbake på tre gode år i den tyske storklubben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hjem igjen

Hver gang ordene «Kolstad» og «Trondheim» nevnes, lyser han opp.

– Man føler på et enormt eierskap til å få det her til å fungere og lykkes med tanke på de målene vi har satt oss. Det har ikke manglet på eierskap eller viljen til å få det til å lykkes noen steder jeg har vært, men det er noe spesielt når det skjer i Trondheim og Norge.

For er det spesielt én ting bakspilleren har vært klar på:

– Jeg drar ikke hjem til Kolstad for å gå ned i ambisjoner. Det artigste du gjør er å stå på et podiet og feire gull.

GULL: Sander Sagosen og THW Kiel kunne løfte Champions League-trofeet i desember 2020. Foto: INA FASSBENDER

– Det er den europeiske suksessen som virkelig trigger meg. Det er artig å vinne Bundesliga og cupen, og den henger høyt her i Tyskland. Men for meg er det ingenting som er større enn Champions League.

Huset i Trondheim står klart. Og Sagosen innrømmer at tiden som kommer blir litt ekstra spesiell.

– Jeg gleder meg så mye. Det er sikkert derfor jeg smiler litt ekstra når vi snakker om Kolstad og Trondheim. Han lille guttungen har mye av æren for det. Det er en veldig spennende tid vi har foran oss.

For et par uker siden annonserte håndballstjernen og kona Hanna en gladnyhet. Til sommeren venter ekteparet barn.

Oftedal Sagosen - et håndballetternavn som få kan måle seg med.

– No pressure, sier håndballstjernen lattermildt.

– Hvert fall fra far sin side og mor. Jeg tror presset vil komme mest fra utsiden. Det er sånn det er. Han skal få holde på med akkurat det han har lyst til, forteller Sagosen, men legger til at det kommer til å være et hjem med en stor mengde håndballer liggende rundt.

DEN SISTE TIDEN: Om kun en drøy måned går Sander Sagosen fra et proffliv i utlandet til et proffliv i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det blir ekstremt morsomt, spennende og litt skummelt. Alt på en gang. Alle sier jo det er du vet aldri helt hva du begir deg ut på, men vi gleder oss ekstremt.

– Det kommer til å bli en fin tid både på og utenfor håndballbanen.