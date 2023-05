– Kommer til å gjøre alt jeg kan

En drøm som alltid har vært til stede hos Emil Kheri Imsgard blir endelig oppfylt. En drøm om å leve profflivet i utlandet blir virkelig til sommeren.

Mens lagkamerater i Elverum, en etter en, har tatt steget ut til dansk, fransk og tysk håndball, har målvakten blitt igjen.

– Jeg er glad for at jeg ikke dro tidligere. Jeg føler at jeg har lært og utviklet meg hver eneste sesong. Det har vært viktig for meg at det skulle være et sportslig steg videre hvis jeg takka ja til noe annet, forteller Imsgard.

KLAR: Emil Kheri Imsgard og Elverum er klar for nok en sluttspillfinale. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han dro fra hjembyen Hamar til Elverum som 16-åring. Og nå er det endelig 25-åringens tur til å reise videre ut.

Landslagsmålvakten er klar for den ungarske storklubben Pick-Szeged til sommeren.

– Når man har bodd i Elverum og spilt her i så mange år, så er det mange som har dratt ut. Og du blir stående litt på perrongen og vinke. Jeg har alltid hatt lyst til å reise ut, forteller han og tar en liten pause før han fortsetter.

– Og nå er det en realitet. Det er digg, sier han og smiler.

SISTE DANS: Emil Kheri Imsgard skal inn i sine siste kamper som Elverum-spiller. Her sammen med lagkamerater Niclas Fingren og Daniel Blomgren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hyller klubben

Det siste tiåret har Elverum vært dominerende i norsk herrehåndball og nå står de i sin tiende sluttspillfinale. De siste ni har det blitt gull.

– Det er helt makeløst. Det er ingen andre i Norge som har klart det. Det er kontinuerlig arbeid og det er mange av de som var med på første finale som fortsatt jobber i klubben. Det viser hvor flinke man er til å blø for drakta, hvilken sult som er i veggene og hungeren til å prestere best mulig.

TRIPPELEN: Elverum tok klubbens første «trippel» i fjorårets sesong da de vant serie-, NM- og sluttspillgull. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Og Imsgard har vært med på halvparten av de siste sluttspillfinalene.

Men nå står han i sin siste for denne gang.

– Det familiære forholdet folk har til klubben og hvor knyttet man er, er sjeldent man ser rundt om i Europa. Det er noe jeg kommer til å savne mest. Uten tvil, slår Elverum-veteranen fast.

– Da jeg kom opp hit som 16-åring tok alle, spesielt Steffen Stegavik, godt vare på meg. Man merket hvor godt kjent Stegavik var med alle. Det er noe jeg tenkte på: «Det må være nydelig å være en del av noe sånt». Det kan jeg virkelig si er det beste med Elverum.

FLYTTER: Emil Kheri Imsgard skal bytte klubb fra Elverum til Pick-Szeged i Ungarn etter årets sesong. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gir favorittstempelet til Kolstad

I sin tiende sluttspillfinale skal fjorårets trippelmester i ilden mot Kolstad – det hardtsatsende trønderlaget som denne sesongen har tatt to historiske gull.

Se første sluttspillfinale mellom Kolstad og Elverum onsdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play

Kolstad har slått Elverum i de tre oppgjørene mellom klubbene denne sesongen. Blant annet i NM-finalen i februar.

– De har et favorittstempel. Resultatene lyver ikke. De har vunnet de foregående matchene og det er sånn det er. De har vært bedre enn oss. Nå får vi tre nye matcher hvor vi kan motbevise det. Jeg har troen på at vi skal få det til. Det blir intenst.

– Alle vet hva som ligger i potten. Det er mye som står på spill og det er da følelsene kommer frem, legger Imsgard til.



– Hvor mye hadde det gullet betydd for deg?

– Alt. Da får jeg gitt tilbake til klubben som har fostret meg opp og tatt vare meg. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan. Det kan jeg love deg.